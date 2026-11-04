Казалось бы, при чем тут Россия

Так или иначе, 3 ноября Корвин-Пиотровская собрала всех судей—сторонников Туска (включая двух ранее утвержденных) и признала наличие кворума при голосовании по бюджету Конституционного трибунала. Обычно для его утверждения нужны голоса десяти человек, но за счет того, что трое были отстранены от работы, Корвин-Пиотровская посчитала достаточным наличие восьми голосов за. В офисе президента такой шаг жестко раскритиковали, а Туск и Навроцкий публично обвинили друг друга в незаконных действиях и препятствовании работе трибунала. Ожесточенная перепалка между ними закончилась предложением премьера провести встречу с президентом в формате тет-а-тет, однако в офисе Навроцкого пока не смогли подтвердить его согласие на такую встречу.