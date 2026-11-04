Казалось бы, при чем тут Россия
В Польше вспомнили о российской угрозе на фоне конституционного кризиса
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о начале специальной операции на границе с Калининградской областью из-за информации о возможных диверсиях. Это заявление прозвучало накануне ключевого события в борьбе премьера с президентом Каролем Навроцким за контроль над Конституционным трибуналом — попытки утверждения бюджета этого органа. Оппоненты Туска в Польше уже обвинили его в попытке использовать образ внешнего врага для отвлечения внимания от внутриполитического кризиса.
О начале специальной операции на границе с Калининградской областью первым сообщил главный комендант полиции, генерал-инспектор Марек Боронь в интервью RMF. Он сказал, что причиной стали сообщения о возможных диверсиях и сама операция носит профилактический характер. Боронь отдельно подчеркнул, что происходящее не имеет отношения к кризису вокруг Конституционного трибунала, который разворачивается в стране с конца октября (см. “Ъ” от 2 ноября). Позднее с заявлением выступил уже сам премьер Дональд Туск.
В ходе пресс-конференции 3 ноября премьер Туск рассказал, что в ночь на вторник получил информацию о «тревожных передвижениях» и «людях с фонариками» на границе с Россией, которые могли быть признаками готовящегося вторжения.
Он сослался также на более ранние предупреждения по линии дружественных спецслужб о возможности диверсий на границе и заявил о вероятности военных провокаций в первой половине ноября. «Не случайно напряженность, спровоцированная русскими, возникает именно сегодня»,— отметил премьер, обосновав это «глобальной неопределенностью» на фоне промежуточных выборов в Конгресс США и кризиса вокруг Конституционного трибунала в Польше.
Высказывания Туска об операции на границе с Калининградской областью и угрозе со стороны России остались практически проигнорированы лагерем президента страны Кароля Навроцкого, поддерживаемого оппозиционной партией «Право и справедливость» (ПиС). В ходе заседания Совета безопасности, которое состоялось в тот же день, президент практически не упоминал Россию и посвятил львиную долю времени внутриполитическому кризису в Польше.
Такой демонстративный шаг показывает: если раньше угроза со стороны Москвы была одним из немногих вопросов, по которым политические оппоненты находили общий язык, то теперь в условиях внутриполитического кризиса тема российской угрозы отошла на второй план.
Подтверждение этому — высказывания польских политиков и экспертов, которые усмотрели в действиях премьера попытку отвлечь внимание общества от его конфликта с президентом. Такие высказывания во многом созвучны более ранним заявлениям Навроцкого, который в середине октября говорил о «безответственных политиках», которые пугают поляков угрозой войны по политическим причинам. И отмечал: уровень угрозы со стороны России не изменился.
При этом 3 ноября произошло еще одно событие, которое имело больший резонанс внутри страны, чем заявления премьера. Конституционный трибунал должен был провести Общее собрание судей, чтобы утвердить собственный бюджет на 2027 год. Встречу созвала Анна Корвин-Пиотровская, которая с 30 октября возглавляет Конституционный трибунал. Она входит в число шести судей, которых Навроцкий отказался приводить к присяге, а трибунал не допускал до работы. Официально их назначение утвердил парламент, однако президент оспаривал законность такого шага.
Напомним, всего в Конституционном трибунале 15 человек, и до недавнего времени большинство из них считались ставленниками ныне оппозиционной партии «Право и справедливость».
В рамках ротации парламент утвердил восемь кандидатов, выбранных «Гражданской платформой» Туска, что полностью поменяло бы баланс сил в суде, однако этот шаг столкнулся с жестким сопротивлением Навроцкого. В итоге в конце октября лагерь Туска пошел в наступление и сместил руководство трибунала с должностей, что резко обострило обстановку. в ПиС назвали эти действия государственным переворотом.
Так или иначе, 3 ноября Корвин-Пиотровская собрала всех судей—сторонников Туска (включая двух ранее утвержденных) и признала наличие кворума при голосовании по бюджету Конституционного трибунала. Обычно для его утверждения нужны голоса десяти человек, но за счет того, что трое были отстранены от работы, Корвин-Пиотровская посчитала достаточным наличие восьми голосов за. В офисе президента такой шаг жестко раскритиковали, а Туск и Навроцкий публично обвинили друг друга в незаконных действиях и препятствовании работе трибунала. Ожесточенная перепалка между ними закончилась предложением премьера провести встречу с президентом в формате тет-а-тет, однако в офисе Навроцкого пока не смогли подтвердить его согласие на такую встречу.