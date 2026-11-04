Президент Индонезии уволил подозреваемого в прослушке главу своей администрации

В 2014–2016 годах Листио Сигит Прабово был доверенным адъютантом бывшего президента Индонезии Джоко Видодо. После он занимал должности начальника полиции Бантена, главы Отдела профессиональных стандартов и внутренней безопасности Национальной полиции Индонезии, а также руководителя Агентства уголовных расследований. В 2021 году он был назначен начальником Национальной полиции. Главой администрации президента Листио Сигит Прабово стал в октябре 2026 года.