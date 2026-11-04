Президент Индонезии уволил подозреваемого в прослушке главу своей администрации
Президент Индонезии Прабово Субианто снял с должности главы своего аппарата Листио Сигит Прабово, подозреваемого в незаконном прослушивании телефонных разговоров. Об этом сообщило агентство Antara.
Листио Сигит Прабово — один из трех подозреваемых в прослушивании номеров телефонов президента, чиновников, политических деятелей, журналистов и предпринимателей. Обвинения предъявлены также начальнику юридического управления полиции Ахрие Сонте и генеральному инспектору Эко Хади Сантосо. Фигуранты дела помещены под стражу.
Госсекретарь Прасетьо Хади сообщил, что президент крайне обеспокоен произошедшим, поскольку подозреваемые напрямую связаны с ведомством, подчиняющимся главе государства. Господин Хади также заявил, что временно исполняющим обязанности главы администрации назначен генерал-лейтенант Арио Виндутумо.
В 2014–2016 годах Листио Сигит Прабово был доверенным адъютантом бывшего президента Индонезии Джоко Видодо. После он занимал должности начальника полиции Бантена, главы Отдела профессиональных стандартов и внутренней безопасности Национальной полиции Индонезии, а также руководителя Агентства уголовных расследований. В 2021 году он был назначен начальником Национальной полиции. Главой администрации президента Листио Сигит Прабово стал в октябре 2026 года.