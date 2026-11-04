«Мы старались максимально задействовать наших игроков и клубы»

— Я не думаю, что есть какой-то секрет. С одной стороны, это дань уважения мирового волейбольного сообщества нашим — советским и российским — волейбольным достижениям. С другой — следствие того, что у нас всегда были хорошие, рабочие отношения как с Международной федерацией волейбола, так и с Европейской конфедерацией волейбола. Мы проводили много значимых мероприятий: финал Мировой лиги, чемпионат Европы, домашние этапы Лиги наций, олимпийские отборы, большие пляжные турниры. Сотрудничество никогда прекращалось. Даже после введения санкций мы принимали участие в работе различных комитетов этих структур. И, конечно, большое участие в решении вопроса допуска принимали администрация президента Российской Федерации и Минспорт России. За что им большое спасибо.