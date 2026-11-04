«Спорт-Экспресс»: московское «Динамо» отстранило главного тренера Тамбиева
Московский хоккейный клуб «Динамо» отстранил от работы главного тренера Леонида Тамбиева. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».
По информации источника, специалист не поедет на выезд с командой. Москвичи проведут пять гостевых матчей: с «Шанхай Дрэгонс», нижегородским «Торпедо», петербургским СКА, новосибирской «Сибирью» и казанским «Ак Барсом». Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера будет Олег Ореховский.
Также руководство «Динамо» в ближайшее время обсудит вопрос о компенсации Леониду Тамбиеву, после чего он будет отправлен в отставку. Ожидается, что клуб «с большой долей вероятности» возглавит Равиль Якубов.
Леонид Тамбиев занял пост главного тренера «Динамо» в апреле 2026 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда потерпела 15 поражений в 24 матчах. С 23 очками клуб идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.