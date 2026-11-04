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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
ФинансыБанки

Общественно бесполезное занятие

Социальные вклады предлагают оставить только системно значимым банкам
Банкиры просят перенести сроки обязательного предоставления социальных вкладов и социальных счетов для несистемно значимых банков, а в идеале — отменить это требование для банков с базовой лицензией. Депутаты планируют обсудить такую возможность с регулятором и участниками рынка. Эксперты отмечают низкий спрос на эти продукты даже у системно значимых кредитных организаций, которые запустили их больше года назад. В том числе из-за того, что они изначально ориентированы на аудиторию, у которой нет средств на накопления.

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Национальный совет финансового рынка (НСФР) в конце октября направил письмо главе финансового комитета Госдумы Анатолию Аксакову, в котором просил отложить вступление в силу требования к банкам открывать социальные счета и социальные вклады (с ним ознакомился “Ъ”). В частности, предлагается для банков с универсальной лицензией отложить его до января 2028 года, а для банков с базовой лицензией — до января 2031 года. А пока требование вступает в силу 1 января 2027 года для всех банков, кроме системно значимых кредитных организаций (СЗКО; предоставляют такие услуги с 1 июля 2025 года).
Как пояснил глава НСФР Андрей Емелин, для банка расходы на интеграцию и подключение этих продуктов составят от 10 млн до 20 млн руб. При этом, согласно опросу НСФР, проведенному среди банков с базовой лицензией, 38% опрошенных не успевают запустить процесс внедрения социальных банковских продуктов до конца 2026 года. Более того, все 100% ответивших банков с базовой лицензией указывают на отсутствие объективной целесообразности внедрения ими социальных банковских продуктов.
В частности, согласно приведенной в письме статистике, с июля 2025 года по апрель 2026 года во все СЗКО было подано всего лишь 15 тыс. заявлений на их открытие.
По мнению МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, низкий спрос объясняется тем, что вклад ориентирован на ту аудиторию, у которой нет денег на накопления.

Возможность открытия социального банковского вклада предоставляется определенным категориям граждан, которые имеют доход ниже прожиточного уровня. Вклад открывается на один год, и если за это время статус владельца как получателя социальной поддержки не изменится, его продлевают еще на год. Гражданин может открыть один такой счет, а сумма для размещения не должна превышать 50 тыс. руб. Процентная ставка приравнивается к максимальной ставке по вкладам физлиц в конкретном банке сроком до одного года, за исключением вкладов по различным акциям. По данным Росстата, граница бедности составила 17,8 тыс. руб., во втором квартале 2026 года за чертой бедности находилось 7% россиян (около 10 млн человек).

Анатолий Аксаков подтвердил как факт получения письма НСФР, так и результатов опроса кредитных организаций, проведенного Ассоциацией банков России. Большинство респондентов, по его словам, высказалось за освобождение банков с базовой лицензией от обязанности открывать социальные вклады и счета. «Мы запросили мнение Минфина и Банка России по этим вопросам, чтобы выработать единые подходы, и предложение НСФР о переносе сроков рассмотрим с учетом мнения регулятора»,— рассказал депутат. Анатолий Аксаков также планирует обсудить с Банком России и участниками рынка возможности для оптимизации расходов. «Наша задача — обеспечить доступность социальных финансовых продуктов для людей, не создавая для небольших и нишевых банков избыточной нагрузки»,— пояснил он. “Ъ” направили запрос в ЦБ.
Эксперты также считают нецелесообразным требовать от небольших банков обязательного предложения клиентам социальных вкладов и социальных счетов. Как отмечает Алексей Войлуков, все понимают, что подавляющее большинство клиентов сосредоточено в системно значимых банках. Например, количество активных розничных клиентов Сбербанка по итогам сентября составило около 111 млн человек, клиентов ВТБ — более 99 млн человек, группы «Т-Технологии» (в состав входит Т-Банка) — почти 57 млн человек, Альфа-банка — почти 45 млн человек. «Если человек, которому нужен этот инструмент, уже открыл такой вклад в СЗКО, то подключение остальных для него ничего не изменит»,— указывает эксперт.
В таких условиях банки будут нести затраты на внедрение услуги, которой не будут пользоваться.
«С учетом затрат на подключение и сопровождение продуктов и масштаба бизнеса банков с базовой лицензией и небольших универсальных банков такие продукты будут крайне убыточны, даже если на них будет спрос: по сути, это дополнительное обременение, которое оплачивают остальные клиенты банка»,— резюмирует господин Войлуков.
Банковские вклады
Банки

Авторы

  • Максим Буйлов
    Максим Буйлов
    корреспондент