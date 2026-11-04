Общественно бесполезное занятие

Возможность открытия социального банковского вклада предоставляется определенным категориям граждан, которые имеют доход ниже прожиточного уровня. Вклад открывается на один год, и если за это время статус владельца как получателя социальной поддержки не изменится, его продлевают еще на год. Гражданин может открыть один такой счет, а сумма для размещения не должна превышать 50 тыс. руб. Процентная ставка приравнивается к максимальной ставке по вкладам физлиц в конкретном банке сроком до одного года, за исключением вкладов по различным акциям. По данным Росстата, граница бедности составила 17,8 тыс. руб., во втором квартале 2026 года за чертой бедности находилось 7% россиян (около 10 млн человек).