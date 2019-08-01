Еще двоим фигурантам дела о массовых беспорядках 27 июля предъявлены обвинения

Еще двоим фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках в Москве на несанкционированной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов предъявлено обвинение, сообщил ТАСС со ссылкой на адвокатов.

Алексею Миняйло и Ивану Подкопаеву инкриминируется ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), наказание по которой предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

По версии следствия, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие. Со слов адвокатов обвиняемых, оба молодых человека вину не признают.

Адвокат господина Миняйло Алан Гамазов также добавил ТАСС, что его подзащитный не принимал участия в акции, так как находился в этот момент в Хамовническом суде Москвы, где поддерживал другого незарегистрированного кандидата, Любовь Соболь.

Ранее Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля Кириллу Жукову. Он стал первым фигурантом возбужденного уголовного дела, которому было предъявлено обвинение.

СКР задержал пятерых человек, подозреваемых в причастности к массовым беспорядкам во время московской акции в прошедшую субботу. Как сообщили в комитете, по ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки») сейчас проходят десять человек, планируется ряд задержаний. У нескольких участников акции прошли обыски.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о более 1300 задержанных. Также в СКР завели уголовное дело в отношении Евгения Коваленко, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.

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