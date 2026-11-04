CEV еще не вынесла решение о допуске российских волейбольных клубов к еврокубкам
Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко надеется на возвращение отечественных команд в еврокубковые турниры со следующего сезона. Об этом он сказал в интервью «Ъ».
Господин Шевченко отметил, что Европейская конфедерация волейбола (CEV) примет соответствующее решение позже. Он также заявил, что структура должна обсудить вопрос сохранения квот для участия российских клубов.
В 2022 году CEV отстранила команды из России от участия в турнирах под своей эгидой. В сентябре 2026 года организация допустила национальные команды.
Полный текст интервью читайте позднее на сайте «Ъ».