Песков: на переговорах в Абу-Даби обсудят гарантии безопасности России и Украины
Одной из тем трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта, которые пройдут в Абу-Даби, будут гарантии безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Будет посвящено вопросам безопасности, обеспечения безопасности, гарантий безопасности сторон. Детали, разумеется, все будут обсуждаться за закрытыми дверями»,— сказал представитель Кремля журналистам. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Полный состав будет обнародован своевременно, заверил Дмитрий Песков.
Как сообщал помощник американского президента Стивен Уиткофф, переговоры с участием представителей России, Украины и США запланированы на 10-11 ноября. Стороны «будут сконцентрированы на договоренностях о послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных инициативах и следующих шагах к миру», писал он в X.