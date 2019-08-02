«Следователь заявил, что организаторы беспорядков не установлены»

Пресненский суд Москвы арестовал четырех фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках. Они будут находиться в СИЗО до 27 сентября. Накануне Следственный комитет рассказал, что собрал доказательства причастности более десяти человек к событиям 27 июля. Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов следил за избранием меры пресечения первому обвиняемому по этому делу — Кириллу Жукову.

Я присутствовал на заседании по Кириллу Жукову — он стал одним из первых фигурантов этого дела о массовых беспорядках 27 июля, и он пока единственный, кому вменяются сразу две статьи — непосредственно участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителю правоохранительных органов.

Кирилл Жуков — 28-летний брюнет невысокого роста, на заседании он говорил немного. В основном за него говорила его адвокат Светлана Байтурина. Перед началом заседания она просила ознакомиться с материалами этого самого дела, поскольку, по ее словам, не успела это сделать. Она просила у суда час времени на перерыв, но судья дала ей только 25 минут.

После следователь заявил, почему именно надо было отправлять Кирилла Жукова под стражу. К сожалению, следователь не назвал конкретные эпизоды, в которых обвиняется сам Жуков. Но было известно, что на одной из видеозаписей он якобы пытался опустить забрало шлема представителя Росгвардии, который стоял в оцеплении — как раз вот именно за это, по словам следователя, Жукову и предъявили обвинения по двум статьям. Вина его подтверждается, по словам следователя, протоколами обыска и очной ставкой с потерпевшим росгвардейцем. Более того, следователь заявил, что Жуков с места преступления скрылся, у него нет постоянного источника доходов, и он, находясь на свободе, может скрыться от следователей.

Более того, сейчас еще следователь заявил, что не установлены организаторы этих массовых беспорядков, и, находясь на свободе, Жуков якобы может с этими неустановленными организаторами встретиться и сообщить им данные предварительного расследования. Поэтому следователь просил его арестовать.

Адвокат, в свою очередь, сначала попросила продлить срок задержания Кирилла Жукова и предоставить дополнительные доказательства, в том числе, чтобы и следователи представили какие-то доказательства, а не только обосновывали арест тяжестью обвинения, поскольку по одной из статей ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Более того, адвокат заявила, что очная ставка действительно была между Жуковым и росгвардейцем по фамилии Мадримов проведена, Мадримов точно признан потерпевшим, но при этом, как заявила адвокат, из этой очной ставки не следует, что росгвардеец получил какие-либо повреждения в результате того, что вменяется Кириллу Жукову — ему никаких ударов не наносилось, а действия Кирилла Жукова представитель Росгвардии расценивал как провокацию, а не как попытку нападения.

О том, что Кирилл Жуков объявил голодовку, адвокат заявила уже после заседания, когда уже было объявлено, что он останется в СИЗО до 27 сентября.