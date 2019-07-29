Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля

Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде. Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в Twitter, задержанный Евгений Коваленко признал свою вину в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

«Адвокат по назначению. Вину признал! Это объясняет задержку с официальным подтверждением»,— сообщил господин Чиков.

Пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина подтвердила информацию о возбуждении дела и добавила, что Следственный комитет России обратился с ходатайством о заключении задержанного под стражу.

Ранее источники Telegram-канала Baza, ТАСС и «Интерфакса» со ссылкой на источники сообщили о первом о деле, возбужденном Следственным комитетом России. По данным Telegram-канала Baza, обвиняемый — 48-летний Евгений Коваленко, который руководствовался «мотивом политической ненависти к представителям власти», совершил «насилие неопасное для жизни или здоровья». Потерпевший — «действующий в интересах общества и государства» Салиев, ощутивший «физическую боль и моральный вред».

«Уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" (ч. 1 ст. 318 УК РФ) возбуждено в отношении задержанного на акции мужчины. Он кинул в сотрудника спецподразделения Росгвардии мусорный бак»,— рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Потерпевшим по делу является сотрудник ОМОНа Росгвардии. Задержанный в настоящее время находится в ОМВД по Мещанскому району, сообщил источник агентства. Кроме уголовного дела, задержанного привлекут к административной ответственности за участие в несанкционированной акции.

Источник «Интерфакса» уточнил, что задержанный является жителем Московской области.

Напомним, в Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы. По официальным данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. Из них свыше 1300 человек были задержаны, более 150 провели ночь в ОВД.

О том, как проходила акция, читайте в публикации “Ъ” «Москвичи и гости полиции».