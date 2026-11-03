Золотые инвестиции

Расширение географии дает новые возможности владельцам туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса. Хотя только лишь включение локации в известный маршрут не гарантирует роста посещаемости, отмечают эксперты. «Все будет зависеть от самих городов, насколько они смогут интегрировать свои продукты и как они будут продвигать себя — как часть большого маршрута или как инструмент для развития сферы и привлечения инвесторов на свои территории»,— говорит директор Ассоциации малых туристских городов Константин Анучин.