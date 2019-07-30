Власти Москвы отказались обсуждать какие-либо площадки для митинга, кроме проспекта Сахарова

Один из лидеров Либертарианской партии, Михаил Светов, сообщил, что мэрия Москвы «в принципе» отказалась рассматривать возможность проведения 3 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на каких-либо других площадках, кроме проспекта Сахарова.

«Дальше ситуация не в наших руках. Рассматривать другие варианты публичных акций, например шествия, они отказались тоже. Прямой и жесткий ультиматум»,— написал господин Светов в Twitter после переговоров в мэрии.

Первый заместитель главы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник сказал «Интерфаксу», что заявители отказались от предложенной властями площадки и отозвали заявку. На встрече их предупредили, что «они не могут проводить данное мероприятие», а в случае его проведения «организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством».

Сразу после переговоров Михаила Светова задержали рядом с мэрией, сообщил «Открытым медиа» председатель Либертарианской партии Сергей Бойко: «Подъехал полицейский автомобиль, из него вышли люди с надписью ОМОН, сказали, что в отношении господина Светова проводится проверка, и увезли».

Как позднее рассказали “Ъ” в пресс-службе Либертарианской партии России Михаила Светова доставили в ОВД Пресненского района Москвы спустя полтора часа после задержания. К нему уже выехал адвокат Григорий Червонный из правозащитного проекта «Апология протеста».

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы санкционировала акцию, но не на Лубянской площади, заявленной организаторами, а на проспекте Сахарова. Либертарианскую партию ответ мэрии не устраивает, так как в нем изменено место проведения митинга.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. Митинг, начавшийся у здания мэрии, несколько часов проходил в центре столицы. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных, 265 из которых провели две ночи в отделах полиции. После акции возбуждено уже три уголовных дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Мэр Москвы Сергей Собянин считает «адекватным» применение силы полицией во время акции. Он назвал прошедший митинг заранее спланированными массовыми беспорядками. Господин Собянин прокомментировал акцию, запланированную на 3 августа, назвав ее «новой провокацией».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Оппозиция просится на Лубянку».