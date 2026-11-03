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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

Песков рассказал об организации встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

Работа по организации встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае уже ведется. Об этом сообщил Financial Times пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Виктор Коротаев / Коммерсантъ

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В МИД Китая FT сказали, что Пекин готовится к встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина. В ведомстве не уточнили информацию о трехсторонних переговорах с участием Дональда Трампа.
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Ранее российские власти допускали возможность трехсторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на мероприятии, однако официально переговоры не анонсировались.
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