Песков рассказал об организации встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае
Работа по организации встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае уже ведется. Об этом сообщил Financial Times пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В МИД Китая FT сказали, что Пекин готовится к встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина. В ведомстве не уточнили информацию о трехсторонних переговорах с участием Дональда Трампа.
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Ранее российские власти допускали возможность трехсторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на мероприятии, однако официально переговоры не анонсировались.