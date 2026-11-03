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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

Лукашенко ожидает окончания конфликта на Украине в ближайшие месяцы

Если не остановить военный конфликт на Украине, он может привести к третьей мировой войне, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он уверен, что боевые действия завершатся в ближайшие месяцы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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«Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Все: сил нет, ресурсов нет, устали все»,— заявил белорусский президент на конференции по евразийской безопасности в Минске (цитата по агентству БЕЛТА).
Господин Лукашенко говорил, что власти Белоруссии всегда будут привержены общему курсу с Россией, несмотря на некоторые «особенности понимания» военного конфликта на Украине. Он счел возможным мирное урегулирование на Украине в ближайший год. Александр Лукашенко убежден, что народы России, Белоруссии и Украины «рано или поздно будут вместе».
Украина. Отношения с Россией
Александр Лукашенко
Белоруссия
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