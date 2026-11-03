Встрече выбрали время и место

Что касается выборов в США и их влияния на ход переговоров, в целом возможности Конгресса по влиянию на внешнюю политику на протяжении уже многих лет неуклонно сокращались. Ясно, что последуют постоянные расследования действий Трампа и его заявлений, связанных с давлением на Украину. Но то, что конфликт надо так или иначе завершать, было понятно американцам еще в последний год администрации Байдена. Я думаю, что шансы продвигаться вперед все равно есть и надо их использовать».