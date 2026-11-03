Встрече выбрали время и место
Каковы перспективы переговоров России, Украины и США в ОАЭ
Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. На повестке будут послевоенные меры безопасности, деэскалация, гуманитарные усилия и следующие шаги на пути к миру, написал он в соцсети Х.
Предварительно, на этой неделе переговорщики от Вашингтона встретятся с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО в Брюсселе. Они обсудят гарантии безопасности и экономические возможности для поддержки восстановления Украины, а также послевоенную архитектуру безопасности Европы.
Есть ли перспективы у встречи? Об этом “Ъ FM” побеседовал с директором Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василием Кашиным:
«Мы возвращаемся к ведению предметных переговоров по урегулированию конфликта, которые были прерваны в феврале, это главное. Ясно, что американцы в числе первых вопросов хотят обсудить деэскалацию, под которой они понимают прекращение российских ударов по украинской энергетике и судоходству в Черном море. Москва едва ли пойдет на какие-то меры, которые будут ослаблять положение в контексте конфликта. Но это будет, видимо, одной из тем.
Ключевая проблема, которая тормозила урегулирование (вопрос остающихся под украинским контролем территорий Донбасса), в ходе переговоров решена быть не может. Сейчас шансы на успех переговоров выше, чем в предыдущие два захода.
Важно, чтобы в Абу-Даби решались те вопросы, которые можно решить сейчас, по которым нет непреодолимых противоречий. Подготовка максимально широкого круга вопросов к моменту, когда можно будет выйти на политические соглашения, — это и есть успех.
Что касается выборов в США и их влияния на ход переговоров, в целом возможности Конгресса по влиянию на внешнюю политику на протяжении уже многих лет неуклонно сокращались. Ясно, что последуют постоянные расследования действий Трампа и его заявлений, связанных с давлением на Украину. Но то, что конфликт надо так или иначе завершать, было понятно американцам еще в последний год администрации Байдена. Я думаю, что шансы продвигаться вперед все равно есть и надо их использовать».
О новом раунде переговоров стало известно в конце октября, после встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, со стороны Москвы на встречу может поехать Владимир Мединский, а также представители военного командования.