Часть Херсонской области обесточена после повреждения энергообъекта
За пределами Херсонской области поврежден объект энергетики. Из-за этого часть региона осталась без электроснабжения, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
По словам господина Сальдо, энергетики уже работают над восстановлением подачи электричества. Задействованы все необходимые службы, заверил губернатор. Он взял ситуацию под личный контроль. Глава Херсонской области призвал жителей с пониманием отнестись к перебоям.
Где именно произошло повреждение энергообъекта, Владимир Сальдо не уточнил. Подобные ситуации происходят в регионе регулярно из-за близости к зоне боевых действий. В конце сентября губернатор сообщал об аварийном отключении электроэнергии во всей области.