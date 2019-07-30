СМИ: еще два уголовных дела возбуждены после митинга 27 июля в Москве

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела из-за нападений на военнослужащих Росгвардии в ходе несанкционированной акции в Москве 27 июля. Об этом сообщают источники ТАСС и Telegram-канала Baza.

По их данным, дела возбуждены по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении неустановленных лиц. Пострадавшими являются трое сотрудников Росгвардии. Первые двое — Мелкозеров и Дементьев — пострадали из-за баллончика со слезоточивым газом, еще один боец Росгвардии — Перило — серьезных травм не получил: в него неизвестный кинул обломок гранитного бордюра.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. Митинг, начавшийся у здания Московской мэрии, несколько часов проходил в центре столицы. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных, 265 из которых провели две ночи в отделах полиции.

Первое уголовное дело после акции было возбуждено в отношении 48-летнего Евгения Коваленко, бросившего мусорный бак в полицейского. Мещанский суд арестовал его до 27 сентября. Ст. 318 УК РФ предусматривает наказание сроком до пяти лет. Господин Коваленко признал свою вину.

Подробнее о задержаниях на субботней акции читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».