Власти Москвы предложили для митинга за честные выборы проспект Сахарова вместо Лубянки

Мэрия Москвы сообщила, что санкционировала акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, запланированную на 3 августа, рассказал «РИА Новости» глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов. Либертарианская партия России, подавшая заявку на проведение акции, не согласна с предложенным мэрией местом проведения митинга — на проспекте Сахарова, а не на Лубянской площади, заявленной организаторами.

«Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию»,— сказал господин Федотов. По словам главы СПЧ, Либертарианская партия подала заявку еще на прошлой неделе на проведение митинга, связанного с выборами в Мосгордуму, на проспекте Академика Сахарова с 14:00 до 16:00.

Саму Либертарианскую партию ответ мэрии не устраивает, так как в нем изменено место проведения митинга. «Неделю назад мы подали заявку на проведение митинга 3 августа на Лубянскую площадь. У нас есть ответ от мэрии, который нас не устраивает. Мэрия предложила переговоры, они будут в ближайшее время»,— сообщил в Twitter один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов.

Господин Светов заявил, что либертарианцы действуют с санкции штабов оппозиционных кандидатов, которым было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму. В Twitter Либертарианская партия также опубликовала репост фотографии заявки, где местом проведения акции значится Лубянская площадь.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы. По официальным данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. Из них свыше 1,3 тыс. человек были задержаны, более 150 провели ночь в ОВД. 20 июля санкционированная акция за честные выборы прошла на проспекте Сахарова и собрала более 20 тыс. человек, став самой массовой за последние несколько лет.

О том, как прошла последняя акция, читайте в публикации “Ъ” «Москвичи и гости полиции».