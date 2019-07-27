Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских ЗРК С-400

Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит власти Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщает Reuters. «Это сложная ситуация. Я не виню Турцию, поскольку есть много обстоятельств»,— сказал он. Господин Трамп также сказал, что США «легко» смогут продать истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, которые планировала купить Турция, другим странам. Американский президент не сообщил, когда он примет решение о введении санкций против Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара пересмотрит контракты о поставке 100 самолетов Boeing для авиакомпании Turkish Airlines и рассмотрит альтернативы американским истребителям F-35, если Вашингтон не изменит позицию по вопросу поставок С-400.

Напомним, контракт с Россией на поставку Турции четырех ЗРК на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Первый этап поставки завершился 25 июля.

Группа американских сенаторов призвала президента США ввести санкции против Турции «за опасное партнерство с Путиным». Президент Турции выразил уверенность, что Вашингтон не будет вводить санкции.

Подробнее — в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».

Подробнее о российско-турецкой сделке — в материале “Ъ” «С-400 высадились в Турции».