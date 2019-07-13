Сенаторы США призывают Трампа ввести санкции против Турции «за опасное партнерство с Путиным»

Сенаторы из комитетов по Вооруженным силам и по международным делам осудили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «за опасное партнерство с Путиным» в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, говорится в сообщении на сайте комитета по международным делам. В телефонном разговоре с и.о. Пентагона министр обороны Турции заявил, что Анкара продолжает оценку предложения США по поставкам американских ЗРК Patriot.

«Мы призываем президента США Дональда Трампа ввести полный пакет санкций (против Турции.— “Ъ”) <…>. Наряду с тем, что поставка истребителей F-35 приостановлена на неопределенное время, мы обращаемся с призывом к Минобороны США прекратить участие Турции в программе F-35»,— говорится в заявлении сенаторов. Отмечается, что приобретение С-400 — «опасный сигнал» стратегического объединения Турции с Россией.

Позже Минобороны Турции сообщило, что глава министерства Хулуси Акар провел телефонный разговор с и.о. Пентагона Марком Эспером, в ходе которого обсуждась поставка С-400 и ситуаци в Сирии. Господин Акар назвал покупку российских ЗРК необходимостью. «Приобретение российской системы обороны С-400 было не предпочтением, а необходимостью. Оценки по предложению ЗРК Patriot все еще продолжаются»,— приводит слова министра обороны Турции местное агентство Anadolu. Господин Акар отметил, что надеется на продолжение работы программы по истребителям F-35. По его словам, ухудшение отношений между США и Турцией не выгодной ни одной из сторон.

Контракт на поставку Турции четырех российских систем С-400 «Триумф» на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Из-за покупки Турцией С-400 Вашингтон отказался передавать Анкаре истребители пятого поколения F-35, а также грозился вывести часть их производства с турецкой территории. В конце мая 2019 года США дали Турции две недели на отказ от закупок C-400 во избежание наложения американских санкций.

Подробнее о российско-турецкой сделке читайте в материале “Ъ” «С-400 высадились в Турции».