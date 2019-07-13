С-400 высадились в Турции

США и Турция оказались на грани одного из крупнейших кризисов в истории двусторонних отношений. В пятницу, 12 июля, первая партия элементов российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед неподалеку от Анкары. В Вашингтоне на протяжении последних месяцев повторяли, что российское военное оборудование несовместимо с системами НАТО, а поставки С-400 приведут к «впечатляющим санкциям». Опрошенные “Ъ” эксперты, впрочем, предсказывают, что до самых жестких мер не дойдет, так как это неизбежно «развернет Турцию в сторону от США».

«В рамках контракта доставка первой партии компонентов ЗРС С-400 была осуществлена на авиабазу Мюртед в провинции Анкара»,— говорится в заявлении Минобороны Турции, которое было обнародовано в пятницу утром. В течение дня в страну прибыло три самолета Ан-124 с элементами С-400. В ближайшие дни процесс доставки компонентов будет продолжен.

О переговорах между Москвой и Анкарой по поставкам систем С-400, предназначенных для «поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия», стало известно в ноябре 2016 года. 12 сентября 2017 года в Москве подтвердили факт сделки на сумму $2,5 млрд. Часть этой суммы Турция должна заплатить сама, часть — за счет российского кредита.

Соглашение между Анкарой и Москвой с самого начала подвергалось острой критике в Вашингтоне. Весной этого года представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что санкции в отношении Турции (если она не откажется от сделки с Москвой) будут «впечатляющими и действенными». Американские власти предупреждали, что в случае заключения контракта Анкара будет исключена из числа производителей и поставщиков деталей для новейшего истребителя F-35 Lightning II. Кроме того, США грозились отказать Турции в поставке более чем ста F-35 на общую сумму $10 млрд. Прием турецких летчиков на программу обучения навыкам пилотирования F-35 уже прекращен. Более того, ряд американских СМИ сообщали, что в отношении Анкары может быть использован закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) — тот самый, по которому уже были введены ограничительные меры в отношении России.

В штаб-квартире НАТО в пятницу заявили, что «глубоко озабочены» поставками С-400 в одно из государств альянса. «Генеральный секретарь (Йенс Столтенберг.— “Ъ”) ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой»,— сообщили в пресс-службе альянса.

«Нет сомнений: это проблема»,— заявил агентству ТАСС неназванный представитель администрации США высокого ранга. А исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер днем анонсировал внеплановый телефонный разговор с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром, отметив: «Наша позиция по F-35 осталась неизменной».

«F-35 нельзя купить, не являясь союзником США. А как только отношения с Вашингтоном портятся, самолет в ваших руках тут же превращается в дрова и становится бесполезным»,— заявил “Ъ” старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин и напомнил, что система F-35 снабжена технологиями, которые позволяют передавать поставщику сведения о состоянии самолета, количестве и продолжительности полетов. Таким образом, заверил эксперт, если Турция все-таки получит F-35, то фактически окажется в зависимости от США.

В то же время базирующийся в Анкаре эксперт Университета экономики и технологий Тогрул Исмаил в разговоре с “Ъ” отметил: российской стороне следовало бы предусмотреть, что поставки С-400 члену НАТО могут привести к тому, что у турецкой стороны появится возможность поставлять информацию о российских системах США. Но в данном случае, оговорился эксперт, положительную роль играют доверительные отношения между Москвой и Анкарой. Тем более что Турция обещает использовать С-400 исключительно в целях обороны, добавил он. По словам Тогрула Исмаила, «эта сделка не противоречит соглашениям НАТО, а США просто давно искали повод для экономических санкций в отношении Турции».

В Вашингтоне ранее подчеркивали, что конфликта можно избежать, если власти Турции согласятся купить американские зенитные системы Patriot — по сути, аналог российских С-400. «Сделка с Россией не означает, что система С-400 более совершенна, чем ее американский аналог Patriot PAC3, отличия в технических характеристиках незначительны»,— пояснил “Ъ” Василий Кашин. Речь, по словам эксперта, идет лишь о «нежелании Турции усугублять свою зависимость от американской администрации». Директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев с этой точкой зрения согласился: «Турция руководствуется своими национальными интересами, как их видит действующее политическое руководство страны. Анкара еще с конца 80-х годов прошлого века стремится диверсифицировать свои международные контакты и связи. Вашингтон оказывается не в самом удобном положении, учитывая, что с Турцией выстраивались многовекторные взаимоотношения на самых разных уровнях, в том числе и на общественном». При этом господин Мавашев предположил в разговоре с “Ъ”, что «в администрации президента США постараются не доводить до очередных санкций, поскольку они способны окончательно развернуть республику в другое направление».

Так или иначе, даже просто угроза введения ограничительных мер может оказать заметное влияние на турецкую экономику. После новостей об осуществлении поставок С-400 долларовые облигации Турции упали до самой низкой за последние три недели отметки. Ухудшение экономической ситуации среди прочего может пошатнуть позиции президента Реджепа Тайипа Эрдогана и правящей партии, и без того переживающей не лучшие времена после недавней победы оппозиционера Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула.

Елизавета Наумова, Павел Тарасенко