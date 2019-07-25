Первый этап поставки российских С-400 в Турцию завершен

Первый этап поставки российских систем ЗРС С-400 «Триумф» в Турцию завершен. Об этом заявили обе стороны контракта.

«Передача первой группы компонентов систем ПВО дальнего радиуса действия и противоракетной обороны С-400 командованию аэропорта Мюртед (Анкара) была завершена 25 июля 2019 года»,— говорится в сообщении Министерства обороны Турции.

S-400 Uzun Menzilli Bolge Hava ve Fuze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Murted Hava Meydan Komutanl?g? / Ankara’ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanm?st?r. pic.twitter.com/XK4RN2VB17 — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) 25 июля 2019 г.

Как сообщил «Интерфаксу» генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александра Михеев, который также подтвердил окончание этапа поставок, всего, начиная с 12 июля, в Турцию совершено более 30 спецрейсов для доставки компонентов систем.

Напомним, поставка российских С-400 в Турцию началась 12 июля. Развертывание систем предполагается в октябре. Реализация контракта на $2,5 млрд, подписанного в 2017 году, вызвала резкую критику со стороны Вашингтона, который неоднократно предупреждал Анкару о санкциях в случае, если она не откажется от закупок российских систем. 18 июля Белый дом США заявил, что участие Турции в программа самолетов-истребителей F-35 теперь «невозможно», но отложил решение о возможных санкциях. Москва, в свою очередь, предложила поставить Анкаре российские Су-35 вместо F-35.

О том, почему Вашингтон отложил санкции против Анкары, читайте в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».

Подробнее о российско-турецкой сделке — в материале “Ъ” «С-400 высадились в Турции».