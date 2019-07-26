Эрдоган пригрозил пересмотреть контракты на закупку американских Boeing и F-35

Анкара пересмотрит контракты о поставке 100 самолетов Boeing для авиакомпании Turkish Airlines и рассмотрит альтернативы американским истребителям F-35, если Вашингтон не изменит позицию по вопросу поставок российских зенитных ракет (ЗРС) С-400 в Турцию. «Не хотите передавать Турции самолеты F-35? Тогда не обессудьте: Анкара рассмотрит альтернативные варианты»,— заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по Anadolu).

Господин Эрдоган сообщил, что Турция, несмотря на угрозы США, развернет С-400 на своей территории весной 2020 года. «Надеюсь на здравомыслие США. В апреле 2020 года мы приведем С-400 в активное состояние. Еще раз подчеркну: Турция ни под какими угрозами не откажется от проектов по национальной безопасности»,— сказал он.

Напомним, контракт на поставку Турции четырех ЗРС на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Первый этап поставки завершился накануне.

Группа американских сенаторов призвала президента США ввести санкции против Турции «за опасное партнерство с Путиным». Президент Турции выразил уверенность, что Вашингтон не будет вводить санкции.

Подробнее — в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».