Покупка С-400 может дешево обойтись Турции

США как минимум на неделю отложили введение санкций против Турции, куда с пятницы начались поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Ранее Вашингтон обещал исключить Турцию из числа производителей деталей для новейшего истребителя F-35 Lightning II и отказать ей в поставках более 100 самолетов. Правда, в Конгрессе США считают, что даже этих мер недостаточно, и призывают президента Дональда Трампа применить закон, предусматривающий визовые и финансовые санкции против турецких политиков. Вопрос в том, готовы ли в Белом доме нанести удар по американо-турецким отношениям и потерять одного из главных партнеров США на Ближнем Востоке.

14 июля Минобороны РФ провело очередную поставку в Турцию имущества из состава ЗРС С-400. Развертывание систем предполагается в октябре. Реализация контракта на $2,5 млрд, подписанного в 2017 году, началась в минувшую пятницу и ожидаемо вызвала резкую критику со стороны Вашингтона, который неоднократно предупреждал Анкару о санкциях в случае, если она не откажется от закупок С-400. Однако объявления о санкциях так и не последовало.

Утром в пятницу Госдепартамент несколько раз извещал иностранных журналистов, аккредитованных в Вашингтоне, что высокопоставленные представители Пентагона проведут специальную пресс-конференцию, посвященную поставкам С-400 в Турцию. Время проведения брифинга трижды переносилось, а в конце дня пресс-служба американского военного ведомства и вовсе объявила, что выступление заместителя главы Министерства обороны Эллен Лорд «откладывается на неопределенное время».

В течение двух лет США предупреждали Турцию, что если она не откажется от российского контракта, то будет исключена из числа производителей и поставщиков деталей для новейшего истребителя F-35 Lightning II.

В настоящее время Турция производит 844 детали самолета, включая элементы фюзеляжа и двигателей. В четверг, еще до объявления о начале реализации контракта по С-400, в американских СМИ появилась информация, что Пентагон запросил одобрение Конгресса США «на перераспределение $206 млн», чтобы компенсировать Турции ее затраты по производству истребителей. Ранее Пентагон уже объявил, что приступил к поиску других производителей деталей. Кроме того, Вашингтон грозил отказать Анкаре в поставке более чем 100 F-35 на общую сумму $10 млрд.

«Наша позиция в том, что касается F-35, остается неизменной» — так прокомментировал в пятницу журналистам исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер итоги телефонного разговора со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Деталей разговора, кроме слов, что он продолжался около получаса, в Пентагоне не привели. Зато ими щедро поделилась турецкая сторона. Согласно сообщению Минобороны Турции, Хулуси Акар повторил традиционный аргумент, что приобретение С-400 — необходимость, а не прихоть, так как Анкара вынуждена защищаться от многочисленных угроз. Министр также напомнил, что предложение турецкой стороны о создании совместной с США и НАТО рабочей группы для урегулирования разногласий из-за С-400 еще в силе, кроме того, Анкара «продолжает оценивать предложение США по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot». Как отмечает турецкое агентство Anadolu, техническая группа должна изучить возможное взаимное влияние российских систем и F-35.

Хулуси Акар также подчеркнул необходимость продолжения реализации проекта F-35 и отметил, что ухудшение двусторонних отношений не пойдет на пользу ни США, ни Турции, ни НАТО.

Помимо проблемы С-400 в ходе разговора глав оборонных ведомств была поднята и тема Сирии. Было решено, что на этой неделе в Анкару в срочном порядке будет направлена американская делегация для переговоров о создании зоны безопасности на севере Сирии. Напомним, что обсуждение этой турецкой идеи активизировалось после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах вывода американских военных из этой страны. Без взаимодействия с Анкарой эти планы труднореализуемы, введение же американских санкций против Турции разрушило бы основы такого взаимодействия.

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Впрочем, дело не только в Сирии. Турция — ключевой союзник США по НАТО. Она участвует в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, обеспечивая безопасность кабульского международного аэропорта, держит свой воинский контингент в Косово, оказывает значительную поддержку миссии НАТО в Ираке. Штаб объединенных сухопутных войск НАТО находится в Измире, а штаб-квартира корпуса быстрого развертывания — в Стамбуле. В рамках проекта противоракетного щита НАТО разместило в районе Кюреджик (провинции Малатья на юго-востоке Турции) радар AN-TPY-2, а разведывательные самолеты AWACS базируются в турецкой провинции Конья. Американские военные десятилетиями используют турецкую авиабазу Инджирлик.

Неслучайно по итогам встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20 в Осаке Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон будет работать над решением проблемы С-400. Отвечая на вопрос журналистов о возможных антитурецких санкциях, президент США подчеркнул, что вины Анкары в создавшейся ситуации нет, так как Турция собиралась купить у США ракеты Patriot, но предыдущая американская администрация отказалась от этой сделки.

Не сказав ни слова о санкциях, Дональд Трамп призвал Анкару развивать сотрудничество в оборонной сфере с США и выразил готовность нанести визит в Турцию. Из этих заявлений президент Эрдоган сделал вывод, что Вашингтон вводить санкции не будет.

«В ходе встречи с президентом США мы обсудили вопрос санкций. Трамп заявил, что этого не произойдет»,— сказал он турецким СМИ по итогам переговоров в Осаке.

Впрочем, Дональд Трамп может быть вынужден принять меры в отношении Анкары. В субботу агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что американская администрация разработала пакет санкций и объявит о конкретных мерах до конца этой недели. По данным агентства, в Вашингтоне отложили объявление, так как не хотели, чтобы оно совпало с годовщиной попытки госпереворота в Турции. В Анкаре и без того считают, что США приложили руку к событиям 15 июля 2016 года, и это в том числе подтолкнуло ее к сделке по С-400.

Тем не менее, утверждает Bloomberg, сотрудники Госдепа, Пентагона и Совета национальной безопасности уже подобрали санкции, которые могут быть применены против Турции. Как утверждают собеседники агентства, в Вашингтоне выбирали из трех вариантов жестких мер.

Не сидели сложа руки и в Конгрессе США. В конце недели представители Демократической и Республиканской партий, возглавляющие комитет по международным делам Палаты представителей, призвали Белый дом использовать против Анкары закон «О противодействии противникам Америки путем введения санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act — CAATSA). «Мы предупреждали Турцию и президента Эрдогана, что согласие на поставку российских защитных систем С-400 может серьезно отразиться на американо-турецких отношениях, включая участие Турции в программе F-35»,— говорится в заявлении конгрессменов Элиота Энгела и Майкла Маккола. Угроза применить закон CAATSA может означать, что Конгресс будет настаивать на введении визовых и финансовых санкций против турецких чиновников. Их активы и имущество в США могут быть арестованы, а им самим будет отказано во въезде в Соединенные Штаты.

Впрочем, пойдет ли Белый дом на действительно жесткие санкции против Турции, угрожающие подорвать отношения между союзниками, остается под большим вопросом.

Кирилл Белянинов, Вашингтон; Марианна Беленькая