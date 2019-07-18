У нефти исчерпались причины для падения

Снижение добычи нефти в России остановлено, заявил министр энергетики Александр Новак. Он также сообщил, что «Транснефть», установившая ограничения на прием нефти от «Роснефти», их сняла. Добыча в России уже третий месяц подряд находится существенно ниже квоты, разрешенной сделкой ОПЕК+, причем в первой половине июля снижение ускорилось. Эксперты по-прежнему связывают происходящее с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба» хлоридами.

Министр энергетики Александр Новак заявил, что добыча нефти в России «восстановлена». Он добавил, что ограничения, введенные «Транснефтью» на прием нефти от структуры «Роснефти», сняты. «Несколько было дней, когда исполнение по сокращению добычи (соглашения ОПЕК+.— “Ъ”) было больше, это связано с технологическими процессами»,— признал министр. Он заверил, что на данный момент добыча восстановлена «в соответствии с планами и графиками».

Совокупность факторов привела к заметному снижению показателей в последние месяцы. Еще в декабре страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи. Россия должна была сократить на 228 тыс. баррелей в сутки, или около 2% от добываемого обычно объема. То есть уровень добычи не мог превышать 11,193 млн баррелей в сутки.

Если первые месяцы добыча держалась на максимально разрешенной отметке, то с мая по июль российские компании показали сокращение уже ниже оговоренного уровня, что связано с аварией на трубопроводе «Дружба». Например, среднесуточная добыча в первой половине июля 2019 года составила 1,495 млн тонн, или 10,96 млн баррелей в сутки. Это на 234 тыс. баррелей в сутки ниже, чем российские компании могли бы добывать в рамках соглашения с ОПЕК+. Исходя из текущей стоимости нефти, это около $15 млн в сутки упущенной выручки. Таким образом, по данным на середину июля, РФ перевыполнила сделку ОПЕК+ почти в два раза.

Руководитель направления «Разведка и добыча нефти и газа» VYGON Consulting Сергей Клубков считает, что было бы рано делать выводы о среднегодовых показателях. Господин Клубков рассказал “Ъ”, что снижение добычи кроме обязательств России по ОПЕК+ может происходить по разным причинам. «Это могут быть плановые ремонты скважин, проведение ГТМ, сезонность и прочее. К концу года показатели выровняются, Россия наверстает добычу, не выходя за рамки ограничений ОПЕК+»,— считает он.

Кризис с нефтепроводом «Дружба», в частности, заставил «Транснефть» вытеснить очень значительные объемы (более 1 млн тонн) загрязненной нефти в свои резервуары, чтобы освободить трубы для поставок чистого сырья. Кроме того, в последние полтора месяца загрязненную нефть со своей территории в Россию вытесняла Белоруссия (около 1,2 млн тонн) по договоренности с «Транснефтью». На этом фоне в июле «Транснефть» ограничила прием нефти у основного добывающего предприятия «Роснефти» «Юганскнефтегаза». «Роснефть» заявляла, что эти действия вызваны тем, что нефтепроводы «Транснефти» «в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям». «Транснефть» уверяла, что проблема в «Роснефти», которая не распределяет уже сданные в систему 3,5 млн тонн своей нефти.

Эксперты говорят, что сама система «Транснефти» и не предусмотрена для длительного хранения продукта. Она имеет много резервуаров для хранения, но в рамках стабилизации работы всей системы нефтепроводов. «Сейчас хоть хлорированная нефть и находится во множестве резервуаров, но в целом это не приводит к нарушениям работы нефтепроводов»,— разъясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков для “Ъ”. «Единственная проблема, о которой известно,— порт Усть-Луга. Пропускная способность Усть-Луги снижена в связи с хлорированной нефтью. Все остальные экспортные каналы работают в нормальном режиме»,— заверяет господин Юшков.

Часом ранее выступления Александра Новака глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов сообщил журналистам, что власти и профильные компании рассматривают разные варианты для спасения загрязненной хлоридами нефти.

Наиболее подходящим представляется размешивание суррогатного продукта с чистой нефтью, с целью размыть ее до допустимого содержания концентрации хлоридов.

Это позволит продать нефть и освободить хранилища для новых поставок. Эксперты не считают такой продукт испорченным или дисконтным. «Такая нефть, хоть и будет содержать хлорорганику, но считается нормальной, 4 ppm — это не нарушение»,— говорит Игорь Юшков. По ГОСТу разрешенное содержание хлоридов составляет до 6 ppm.

По словам специалистов, содержание хлора в этих пределах не приведет к снижению цены на продаваемую нефть. Показатели содержания серы оказывают гораздо большее влияние, добавляет Игорь Юшков. Господин Рубцов уточнил, что подмешивание или переработка загрязненной хлором нефти в том числе могут быть произведены на НПЗ в России.

Господин Юшков не считает, что размешивание нефти с хлоридами по системе, если не нарушаются нормативы, не является проблемой, а якобы существующий конфликт между нефтяными компаниями и «Транснефтью» по этому вопросу выглядит раздутым. «Эти разговоры показывают лишь продолжение борьбы "Роснефти" против "Транснефти". Компания Игоря Сечина будет торпедировать любые предложения Николая Токарева. А "Башнефть" (входит в структуру "Роснефти".— “Ъ”), "Зарубежнефть" и компания Эдуарда Худайнатова ("Нефтегазхолдинг".— “Ъ”) будут "Роснефть" поддерживать. Поэтому и создается впечатление, что нефтяники выступили против предложения "Транснефти". Но фактически "Транснефть" и не должна согласовывать с нефтяниками план своих действий — они сдали в трубу кондиционную нефть и получат на выходе такую же кондиционную нефть»,— считает собеседник “Ъ”. Игорь Юшков оценил затраты «Транснефти» на решение проблемы хлорной нефти в $300–350 млн.

Юлия Федотова