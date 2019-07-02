Квоты не подкачали

Российские власти сделали выбор в пользу сохранения бюджетной стабильности, поддержав усилия Саудовской Аравии по продлению сделки по ограничению добычи до весны 2020 года. Страны ОПЕК в понедельник согласились с этой позицией лидеров соглашения, и странам ОПЕК+ предстоит 2 июля формально закрепить его. Параметры сделки останутся теми же, что и до сих пор в этом году,— это означает, что российские нефтекомпании, в том числе протестовавшая против продления соглашения «Роснефть», не смогут нарастить добычу. Между тем аналитики сомневаются в том, что сделка позволит долгое время удерживать цену нефти от снижения.

ОПЕК поддержала продление сделки об ограничении добычи нефти до апреля 2020 года, сообщил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Такую рекомендацию вынес мониторинговый комитет, куда входит и РФ, а окончательное решение будет принято на заседании ОПЕК+ 2 июля. Договоренность предполагает сохранение действующих ограничительных квот по добыче (общее сокращение составит 1,2 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года), но, как сообщил Халид аль-Фалих, при более стремительном росте спроса ОПЕК+ может рассмотреть их смягчение.

Исход встречи был предопределен после того, как 29 июня о принципиальном согласии продлить сделку заявили президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

Неясным был лишь срок действия нового пакта, поскольку обсуждался также вариант продления только до конца года. При этом в ходе переговоров в течение года Россия скорее склонялась как минимум к смягчению условий сделки — за это выступало большинство крупных нефтекомпаний, в особенности «Роснефть» и «Газпром нефть». Даже глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, хоть и заявлял, что сделка должна «существовать постоянно», подчеркивал: «объемы (сокращений.— “Ъ”) нужно регулировать». «Роснефть» же всегда была ярым противником пакта, опасаясь, что добыча сланцевой нефти в США будет увеличиваться, вытесняя Россию с рынка. Саудовская Аравия, которая также теряет долю рынка, придерживалась иного мнения: в начале июня Халид аль-Фалих выражал мнение, что рост сланцевой добычи «вряд ли останется устойчивым».

Теперь добыча нефти в России останется примерно на уровне 2018 года — 555–556 млн тонн. При этом «Роснефть», на которую приходится около 40% российской нефтедобычи, при продлении соглашения ожидала прироста своей добычи на 1%, а в случае его отмены — на 3–4%. Как говорит глава компании Игорь Сечин, «Роснефть» «пока не планирует откладывать новые проекты», но соглашение ОПЕК+ ставит под угрозу предусмотренное ее стратегией увеличение добычи нефти к 2022 году до 250 млн тонн. «Роснефть» собиралась требовать у правительства компенсаций в случае продления соглашения, но первый вице-премьер Антон Силуанов отвечал на это, что нефтяники и так выиграли за счет роста цены на нефть.

Без сделки добыча в 2018 году могла составить 570 млн тонн, замечает Дарья Козлова из Vygon Consulting. Впрочем, доходы от потерянных объемов для компаний компенсировались почти двукратным ростом цен на нефть, а дополнительные поступления в бюджет за счет того, что фактическая цена нефти превышала цену отсечения по бюджетному правилу ($40 за баррель плюс инфляция), составили 6,5 трлн руб. с начала сделки, говорит госпожа Козлова. «Без этого торговаться сейчас о компенсациях по демпферу или льготах по добыче для Западной Сибири вряд ли было бы возможно»,— считает она.

С другой стороны, вопрос заключается в том, может ли нынешняя сделка в действительности обеспечить высокий уровень цен на нефть. Во второй половине года цены на нефть могут укрепиться, говорит главный экономист ценового агентства Argus Дэвид Файф, но в 2020 году цены могут снизиться из-за циклического замедления мировой экономики и по мере исчезновения шока из-за введения нормативов по судовому топливу IMO 2020. «Так что ОПЕК+ на фоне сохраняющегося роста добычи в США может быть вынуждена вновь рассмотреть вопрос об ограничении поставок»,— полагает он.

Дмитрий Козлов