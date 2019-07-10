Нефть попала в недобычную ситуацию

Публичная перепалка между представителями «Роснефти» и «Транснефти» по поводу кризиса с попаданием хлоридов в нефтепровод «Дружба» перешла в конфликт, непосредственно влияющий на бизнес. В начале июля добыча нефти в России упала до трехлетнего минимума из-за того, что ключевой добычный актив «Роснефти» «Юганскнефтегаз» сократил производство на 30%. В «Роснефти» винят в этом «Транснефть», которая ограничивает прием в систему. «Транснефть» объясняет, что была вынуждена это сделать, поскольку нефтекомпания не распределяет уже сданные в трубу 3,5 млн тонн.

«Роснефти» в начале июля пришлось снизить добычу нефти на «Юганскнефтегазе» из-за сокращения приема нефти в систему «Транснефти», сообщил журналистам представитель нефтекомпании. В «Роснефти» считают основной причиной то, что нефтепроводы «в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям». Речь идет о зараженной хлорорганическими соединениями нефти, которая в апреле попала в нефтепровод «Дружба» и парализовала его работу до июня, а полностью прокачку удалось восстановить только с 1 июля.

При этом, по данным «Интерфакса», как раз в начале июля добыча нефти на «Юганскнефтегазе» сократилась со 180–190 тыс. тонн в сутки до 110–111 тыс. К 7 июля показатель вырос до 158 тыс. тонн в сутки. По данным Reuters, с 1 по 8 июля производство «Роснефти» упало на 11%, а общая добыча нефти в РФ упала до минимума трехлетней давности — 10,79 млн баррелей в сутки. «Юганскнефтегаз» — крупнейший добычный актив «Роснефти», на котором в год добывается 70,2 млн тонн.

В «Транснефти» в ответ на обвинения заявили, что ограничения для «Юганскнефтегаза» введены вынужденно: «Роснефть» с начала года полностью не распределяет сданную в трубопроводную систему нефть и использует систему фактически для хранения сырья.

Игорь Сечин, глава «Роснефти», о загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба», 4 июня Зараженными оказались достаточно большие объемы нефти, это привело к недопоставкам нефти на наши предприятия, нашим потребителям, которые вынуждены замещать недопоставленные объемы с других маршрутов

С начала года объем нераспределенной нефти достиг 3,5 млн тонн, при этом он непрерывно рос в течение года с 570 тыс. тонн в январе. «Транснефть» подчеркивает, что неоднократно предупреждала «Роснефть» о введении ограничений и предлагала увеличить отгрузки через дополнительные танкерные партии, «в том числе на премиальном восточном направлении». Трубопроводная компания отмечает, что ограничение в приеме нефти составило 0,5% годовой добычи «Юганскнефтегаза» и эти объемы компания сможет легко компенсировать до конца года «в случае изменения нашими партнерами своей работы по нефтепоставкам».

Падение добычи у «Роснефти» действительно выглядит необычно.

Дело в том, что из-за кризиса вокруг «Дружбы» российские нефтекомпании снижали добычу, поскольку это направление отгрузок было фактически заблокировано.

Так, в конце апреля—начале мая резко снизилась добыча у «Сургутнефтегаза», которая к 13 мая сократилась на 13%, до 147 тыс. баррелей. Добычу, по данным “Ъ”, пришлось незначительно снижать и «Роснефти», так что в начале июня глава компании Игорь Сечин заявил, что «инцидент негативно влияет не только на “Роснефть”, но и на стабильные поставки нашего сырья в Западную Европу». Однако сейчас поставки сырья по «Дружбе» и морем через порт Усть-Луга полностью разблокированы. Глава аналитического отдела исследований и прогнозов в нефтяном секторе Refinitiv Эхсан Уль-Хак сомневается, что загрязнение нефти органическими хлоридами могло сейчас помешать «Транснефти» принимать нефть в систему. В Минэнерго 9 июля не стали комментировать ситуацию вокруг добычи «Роснефти».

Собеседники “Ъ” в отрасли допускают, что «Роснефть» могла снизить добычу на «Юганскнефтегазе» из-за производственных причин, например летнего ремонта скважин. Объяснить наращивание объемов нераспределенной нефти в системе «Транснефти» сложнее. Андрей Полищук из Райффайзенбанка полагает, что «Роснефть» могла использовать трубу, чтобы получить гибкость для резкого роста отгрузок. Другой собеседник “Ъ” в отрасли считает, что компания так могла готовиться к отмене сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти с 1 июля, которого в итоге не произошло.

Конфликт по поводу приема нефти развивается на фоне все более жестких пикировок между представителями «Роснефти» и «Транснефти», связанных с хлорным кризисом. Так, 8 июля «Транснефть» заявила, что в ходе кризиса нефтяная компания стремилась получить компенсацию и «неизменно выступала против любых практических шагов (по решению проблемы.— “Ъ”), требуя решить первоначально денежные вопросы». В «Роснефти» в ответ заявили о желании «увидеть внятный и публичный план мероприятий, исключающих в перспективе махинации с сырьем в системе магистральных трубопроводов». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот обмен мнениями «корпоративным вопросом».

Ольга Мордюшенко