Хлор в законе

Как стало известно “Ъ”, повышенная концентрация хлоридов фиксировалась в системе «Транснефти» еще до ситуации с загрязнением нефтепровода «Дружба» в середине апреля. Так, 4–12 апреля нефть с содержанием хлоридов выше нормы получал Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа. В «Транснефти» и ЛУКОЙЛе факт подтверждают, но заявляют, что никакого отношения к кризису с «Дружбой» он не имел. Однако это ставит под сомнение как минимум утверждения представителей крупнейших нефтекомпаний о том, что они не используют хлорсодержащие вещества в нефтедобыче.

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод. По этому поводу структура ЛУКОЙЛа обратилась с замечанием в «Транснефть-Приволга». Высокая концентрация хлоридов, которая на пике доходила до 27 ppm (долей на миллион), была обнаружена 4 апреля, отмечает источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. То есть это произошло за две недели до того, как белорусский «Белнефтехим» пожаловался на поступление некондиционной нефти с многократным превышением хлорорганики по другому направлению системы «Транснефти» — нефтепроводу «Дружба». Отклонения от нормы на Волгоградском НПЗ сохранялись до 12 апреля.

В «Транснефти» и ЛУКОЙЛе подтвердили информацию о превышении норм по хлорорганике. Как пояснил “Ъ” советник главы трубопроводной монополии Игорь Демин, следы соединений были в сданной партии нефти одной из дочерних компаний ЛУКОЙЛа. Так, точечная проба показала превышение хлорорганики двое, но декадная накопительная проба не выявила превышения действовавшей на тот период нормы в 10 ppm (с 1 июля действует норма в 6 ppm). В компании отметили, что ЛУКОЙЛ не предъявлял претензии «Транснефти». Там также заявили, что ситуация с поступлением загрязненной нефти никак не связана с последующими проблемами на «Дружбе».

Господин Демин пояснил, что структура ЛУКОЙЛа сдала нефть с высоким содержанием хлорорганики на приемном пункте, расположенном на ответвлении от магистрального нефтепровода Самара—Тихорецк в направлении Волгоградского НПЗ. Завод потребляет более 1,2 млн тонн нефти в месяц, а объем загрязненной партии составил несколько тысяч тонн, отметили в «Транснефти». По данным источника “Ъ”, речь идет о работающем в Волгоградской области подразделении РИТЭКа «Волгограднефтегаз» (добыча в 2017 году — около 1,2 млн тонн).

В ЛУКОЙЛе отметили, что незначительные отклонения показателя хлорорганики от норматива в первой декаде апреля были зафиксированы в разовых выборочных пробах, в то время как среднесуточные показатели находились в пределах нормы. «Это рабочая ситуация, влияния на деятельность Волгоградского НПЗ оказано не было, в связи с этим применение специальных мер не потребовалось. Ущерба для группы ЛУКОЙЛ нет»,— заявили в пресс-службе. В компании не объяснили, как хлорорганика могла попасть в нефть. В начале июня глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявлял, что компания не использует хлорорганику для нефтедобычи. Схожие заявления делали и представители других крупнейших компаний.

До этого было известно только об одном российском заводе, пострадавшем от хлорорганики,— Куйбышевском НПЗ «Роснефти». Но тогда это было связано с проблемами на нефтепроводе «Дружба». Как сообщал представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, некондиционная нефть поступала на завод с линейной производственно-диспетчерской станции Лопатино с 12 по 17 апреля. Остальные заводы самарской группы «Роснефти» подключены к другим грузопотокам. Вчера в «Роснефти» на запрос “Ъ” не ответили.

На данный момент официальная версия попадания хлорорганики в нефтепровод «Дружба» — вброс, совершенный через «Самаратранснефть-Терминал», который является основным производственным активом группы компаний «Петронефть». Основатель компании Роман Трушев и бывший гендиректор «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко заочно арестованы. По версии следствия, они добавили хлорорганику в нефть, чтобы скрыть ее хищения.

«Прослеживается явная нестыковка выявляемых фактов с версией "Транснефти", которая положена в основу обвинения»,— заявил “Ъ” адвокат господина Трушева, партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров. По его мнению, новые обстоятельства представляются «крайне существенными, их сокрытие — недопустимым, а интерпретация со стороны "Транснефти" — не выдерживающей критики».

Источник “Ъ” в отрасли поясняет, что поставка нефти с небольшим превышением содержания хлорорганики на НПЗ — стандартная практика. «Таким занимаются все, и это оставалось бы рутинным вопросом, если бы не ситуация с "Дружбой", которая на несколько недель фактически остановила экспорт Urals по белорусскому направлению»,— говорит собеседник “Ъ”. По его словам, обнаружение повышенного содержания хлоридов на Волгоградском НПЗ в начале апреля никак не связано с ситуацией на «Дружбе». Другой источник “Ъ” согласен, что использование хлорорганики в нефтедобыче встречается, но в случае «Дружбы» речь шла об огромных показателях загрязнения, доходивших до 100 ppm.

Ольга Мордюшенко, Дмитрий Козлов