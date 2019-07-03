Владимир Зеленский немного не долетел до Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский в среду завершает своей первый визит за Атлантический океан — правда, не в США, а в Канаду, где прошла международная конференция по поддержке реформ на Украине. Главным событием стали переговоры президента Зеленского со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. На этой встрече в числе прочего прорабатывались детали будущего визита украинского президента в Вашингтон.

«Замечательная встреча с президентом Зеленским — (у него.— “Ъ”) явная приверженность миру в Донбассе, но России надо выполнить свою часть (минских соглашений – “Ъ”),— написал Курт Волкер в Twitter.— Он пообещал твердо добиваться реформ на Украине, которые мы полностью поддерживаем». Встреча Курта Волкера с господином Зеленским прошла в Торонто, на полях конференции по вопросам реформ на Украине. Символично, что этот город расположен лишь в 25 км от границы с США — на противоположном берегу озера Онтарио. До Вашингтона 570 км, на самолете путь занял бы меньше часа.

Владимир Зеленский и Курт Волкер встречаются уже третий раз, но первый после того, как президент Украины окончательно приступил к обязанностям.

До этого Владимир Зеленский и Курт Волкер виделись сначала в феврале — еще до выборов, а затем — на инаугурации 20 мая. Правда, после этого господин Волкер говорил журналистам, что хотя новый президент Украины показал решимость продолжить путь реформ, «ему еще предстоит доказать способность действовать самостоятельно, независимо от оказывавшего ему поддержку украинского олигарха Игоря Коломойского».

То, как сложатся отношения нового президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, действительно представляло собой серьезную интригу. Хотя американский дипломат всячески подчеркивал, что Вашингтону не важен исход президентских выборов и работа будет строиться с любым победителем гонки, он все же сделал заявление, которое сочли откровенной поддержкой пытавшегося переизбраться на второй срок Петра Порошенко.

В интервью PBS, опубликованном 5 апреля (то есть между первым и вторым туром украинских выборов), господин Волкер сравнил Украину с Францией, Великобританией и США, где также растет поддержка антисистемных политиков. «А теперь с этим выбором столкнулось и украинское общество,— сказал он.— Хотят ли они того, кто просто идет против истеблишемента, обещая масштабные реформы? Или они хотят кого-то, кто их, возможно, разочаровал в некоторых отношениях, но провел больше реформ, чем любой другой на Украине за последние 20 лет, и при этом противостоит Путину?» На уточняющий вопрос ведущего, имеет ли он в виду господина Порошенко, Курт Волкер ответил утвердительно и добавил, что Россия «будет испытывать любого президента Украины».

Повестка последней встречи, как еще накануне дал понять Курт Волкер, была весьма обширной.

«Я буду счастлив обсудить все, что захочет президент Зеленский. Мы работаем над организацией встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне»,— говорил он журналистам.

Точная дата визита Владимира Зеленского в Вашингтон еще не определена, но о том, что он готовится, ранее заявляли и в Службе безопасности Украины.

Президент Зеленский, в свою очередь, по итогам переговоров напомнил, что Украина недавно перезапустила работу своих представителей в Минской контактной группе, пытается активизировать «нормандский формат», а также добилась разведения сил в районе Станицы Луганской. Все это, по его мнению, явно демонстрирует приверженность Киева «политико-дипломатическому пути» урегулирования конфликта в Донбассе. При этом Россия, по словам украинского президента, подобной доброй воли не показывает. «В частности, Россия не поддержала предложенное Украиной "хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ»,— заявили в пресс-службе господина Зеленского.

По мнению эксперта Российского совета по международным делам Александра Гущина, который недавно подготовил доклад, описывающий интересы США на Украине, главная цель Вашингтона — добиться отдаления Владимира Зеленского от олигарха Игоря Коломойского, попутно навязав ему собственную модель поведения. «Мне кажется, эта встреча используется американцами для укрепления своего влияния на Зеленского и нивелирования влияния на него, с одной стороны, пророссийских сил, с другой — Европы, которая заинтересована как можно скорее добиться договоренностей с Россией».

Кирилл Кривошеев