Пир во время Кучмы

Состоявшееся вчера заседание контактной группы по Донбассу — первое после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского — запомнится одним: украинскую делегацию снова возглавил Леонид Кучма, в сентябре прошлого года, казалось, покинувший минский процесс окончательно и бесповоротно.

Владимир Зеленский сделал свое самое неожиданное кадровое назначение. Многие гадают: что бы это значило? На поверхности все выглядит так, словно интриги здесь нет. Новый президент призывает активизировать переговоры и сообщает о «конкретных предложениях и новых решениях» по Донбассу. Кому же доверить перезагрузку контактной группы, как не экс-президенту Кучме? Ведь не пошлешь же в Минск юмориста из «95-го квартала».

Однако есть все основания усомниться в том, что с возвращением Леонида Кучмы в Минск переговоры обретут второе дыхание. Ведь предыдущие откровенные заявления экс-президента выявляют его усталость от Минска и от всего, что там происходит.

Кучма не раз признавался, что дело не только в его преклонном возрасте, но и в бессилии что-либо изменить. «До ста поездок в Минск… Там слишком трудные разговоры… Там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык»,— вспоминал он свою работу в Минске как кошмарный сон. В общем, когда Леонида Кучму проводили на заслуженный отдых, можно было сказать: отмучился.

И вот перед нами предстал совершенно другой человек. Былую усталость как рукой сняло, никаких жалоб на возраст и здоровье — есть лишь желание активно работать «на благо страны».

Конечно, можно принять это все за чистую монету. На Востоке говорят, что девятый десяток — время расцвета политиков, приводя в пример то архитектора китайских реформ Дэн Сяопина, то отца сингапурского чуда Ли Куан Ю.

Но Леонид Кучма ни тот, ни другой. Самыми запоминающимися моментами его правления были скандалы, связанные с «пленками Мельниченко» и «делом Гонгадзе». А еще его имя заставляет вспомнить пламенный клич Юлии Тимошенко: «Кучму геть!» — и книгу «Украина не Россия», по данным многих источников, написанную за Леонида Кучму коллективом авторов.

Конечно, нельзя исключать, что произойдет чудо и теперь переговорный процесс в Минске пойдет семимильными шагами. Однако учитывая то, какая пропасть пролегла сегодня между Донбассом и остальной Украиной, чтобы ее преодолеть, нужны огромная политическая воля, новые подходы и новые лица.

Придя к власти, Владимир Зеленский грозился убрать прежнюю команду и представить народу Украины новую политику. Однако Леонид Кучма — это олицетворение той системы, от которой страна пытается избавиться не одно десятилетие. Его назначение в контактную группу скорее иллюстрирует отсутствие у Владимира Зеленского четкого понимания того, как двигаться дальше. Максимум, что он может себе позволить,— проводить политику «ни войны, ни мира», играть на удержание счета, тянуть время. Исполнить эту роль Леониду Кучме явно по силам.

Сегодня новый президент Украины все еще купается в лучах славы победителя и ниспровергателя устоев. Но время старых политиков не прошло. Как видим, они иногда возвращаются.

Сергей Строкань, обозреватель