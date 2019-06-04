Суверенноатлантический альянс

Конгресс США рассматривает законопроект «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», предусматривающий резкое увеличение военной помощи Киеву и включение его в список главных союзников США вне НАТО. Инициатива законодателей совпала с приглашением Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон и приездом в Киев нового главы американской дипмиссии Кристины Квин, которая должна активизировать работу посольства США после досрочного отзыва посла Мари Йованович.

Законопроект «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», внесенный в Палату представителей Конгресса США в конце прошлой недели, стал совместной инициативой республиканцев и демократов. Она призвана подтвердить сохраняющийся двухпартийный консенсус по вопросу отношений с Украиной. Соавторами документа стали председатель комитета по иностранным делам демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол. В 2017 году господин Маккол, возглавлявший тогда комитет по внутренней безопасности Палаты представителей, посетил контролируемую Киевом часть Донбасса, назвав Украину «эпицентром войны против российской агрессии, которая развернулась против всего мира».

Первая попытка вывести военно-политическое сотрудничество Киева и Вашингтона на новый уровень была предпринята американскими законодателями еще в 2014 году, однако тогда ее блокировал президент Барак Обама, не желавший усиления конфронтации с Россией. Конгрессмены полагают, что новая попытка увенчается успехом.

Согласно сообщению посольства Украины в США, размещенному в Facebook, внесенный в Палату представителей законопроект «направлен на усиление обороноспособности украинского государства, в частности, путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств вооруженным силам Украины, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам».

Ключевым пунктом законопроекта стало положение о возможности предоставления Киеву привилегированного статуса основного союзника вне НАТО (major non-NATO ally), который будет действовать до возможного вступления Украины в Североатлантический альянс.

В настоящее время таким статусом в отношениях с США обладают 16 государств, в том числе Австралия, Израиль, Япония, Южная Корея, Пакистан. «Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств»,— разъяснили в украинском посольстве в США, назвав инициативу законодателей «новым важным шагом, направленным на углубление украинско-американского стратегического партнерства в борьбе с российской агрессией». В случае одобрения законопроекта в список американских вооружений, предоставляемых Киеву, могут быть включены противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы.

Примечательно, что внесение в Конгресс указанного законопроекта совпало с визитом в Киев еще одного влиятельного сторонника активизации военно-технического сотрудничества двух стран, сопредседателя Совета Украины в Сенате США республиканца Роберта Портмана (в 2018 году тогдашний президент Петр Порошенко наградил его орденом «За заслуги»). «Я имел удовольствие встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Он привержен укреплению связей с США и противодействию российской агрессии»,— написал в Twitter по итогам беседы с господином Зеленским Роберт Портман, сообщивший, что намерен продолжать «поддерживать свободную и демократическую Украину посредством соответствующей военной, политической и экономической помощи США». Напомним, что ранее в Сенате предложили увеличить помощь Украине в оборонном бюджете США на 2020 год до $300 млн.

В то время как представители обеих палат Конгресса США демонстрируют решимость после смены власти в Киеве вывести отношения с Украиной на новый уровень, свой ход в «украинской партии» сделал президент США Дональд Трамп. В конце прошлой недели агентство ТАСС со ссылкой на неназванного представителя американской администрации сообщило, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон. «Приглашение было направлено, но дата еще не определена»,— отметил собеседник агентства. В схожем ключе высказался спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который на прошлой неделе затронул вопрос о будущих американо-украинских переговорах на высшем уровне в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне. «Пока решение о том, в каком формате они пройдут, не принято. Администрация США уверена в необходимости продолжать взаимодействие с Украиной, в том числе на уровне президентов»,— сообщил он.

По данным американских СМИ, визит президента Зеленского в США может состояться в конце лета — начале осени, после предполагаемой встречи Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке, намеченном на 28–29 июня.

Весьма символично, что, поблагодарив Дональда Трампа за приглашение посетить Вашингтон, Владимир Зеленский при этом счел необходимым выразить свое отношение к представленному в Палате представителей законопроекту «О предоставлении поддержки Украине», назвав его важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран. «Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины»,— приводит слова Владимира Зеленского его пресс-служба. Ранее, встречаясь с членами американской делегации, посетившей церемонию инаугурации 20 мая, президент Зеленский заявил: «США — мощный и очень серьезный партнер для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь».

Еще одним подтверждением желания администрации Дональда Трампа резко активизировать украинское направление политики Вашингтона и при этом усилить контроль над ней со стороны Белого дома стал приезд в Киев нового главы американской дипмиссии. Место досрочно завершившей свою командировку посла Мари Йованович, которая считалась «человеком Обамы» и в свое время открыто призывала украинских чиновников игнорировать Дональда Трампа, заняла Кристина Квин, на прошлой неделе перебравшаяся в Киев из Парижа (госпожа Квин работала министром-советником по экономическим вопросам в посольстве США во Франции). Правда, пока госпожа Квин будет работать в украинской столице в ранге временного поверенного в делах США.

Администрация Дональда Трампа пошла на вынужденное снижение уровня дипломатического представительства, которое, судя по всему, будет носить временный характер, учитывая неотложность задачи в кратчайшие сроки направить в Киев «своего человека» после произошедшей на Украине смены власти. Напомним, что утверждение кандидатуры посла, согласно протоколу, требует прохождения ее через украинский МИД, который пока возглавляет министр эпохи Петра Порошенко Павел Климкин. Как заявил незадолго до дипломатической перестановки в Киеве адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани, Мари Йованович на Украине заменит «человек, поддерживающий администрацию президента Трампа и правильно понимающий его политику в этом сложном и ключевом регионе мира».

Активизация украинской политики Вашингтона в числе прочих факторов вызвана начинающейся президентской гонкой в США, в которой Дональд Трамп и его оппоненты до выборов 2020 года спешат занести отношения с Киевом в свой актив.

Как пояснил в связи с этим “Ъ” профессор Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин, Владимир Зеленский оказался в непростом положении: политики в Вашингтоне вступают в новую фазу борьбы за власть, инструментом которой станет Украина.

«Главный вопрос — сможет ли Зеленский использовать внутриполитическую ситуацию в Вашингтоне в своих целях, чтобы заручиться поддержкой США по максимальному количеству важных для него самого и для Украины вопросов. Например, он может начать расследование участия членов команды экс-президента Порошенко в каких-либо антитрамповских маневрах президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. Кроме того, он может помочь в расследовании связей семьи предполагаемого соперника Дональда Трампа на выборах 2020 года Джозефа Байдена с энергетическим сектором Украины,— говорит Антон Федяшин и добавляет: — Если бы не было Дональда Трампа, все было бы гораздо проще, так как между политическими партиями в Конгрессе фундаментальных разногласий по Украине нет. Однако они есть между Конгрессом и самим Дональдом Трампом, а это в будущем может сыграть против Украины».

Сергей Строкань