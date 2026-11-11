«Диалог не закончен»
Дмитрий Дризе — об итогах переговоров в Абу-Даби
«Мы пока не знаем, но что-то они везут». Так Юрий Ушаков прокомментировал предстоящий визит в Москву Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. При этом помощник президента России отметил, что в Кремле детально еще не ознакомились с итогами переговоров в Абу-Даби. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, центральной темой встречи была архитектура европейской безопасности. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что диалог продолжается и переходит на высший уровень.
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Во второй день переговоры продлились 1,5 часа против 4,5 накануне. Если вновь обратиться к дипломатической практике, это означает, что раунд был чисто техническим: участники ранее зафиксировали свои позиции на бумаге, согласовали формулировки и вышли к прессе. Как известно, большого прорыва не случилось, договорились лишь о новом масштабном обмене пленными.
Впрочем, главное заключается в том, что диалог не закончен. Более того, вполне возможно, что все только начинается, поскольку консультации переходят на высший уровень. Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отправляются в Москву, где их примет Владимир Путин, а после этого американские посланники переедут в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским.
Если отбросить общие фразы, газетные статьи и красивую риторику, главный нерешенный вопрос — территориальный. Украина отказывается выводить войска с оставшейся за ней части Донбасса, а Россия против прекращения огня по линии соприкосновения. Возможно, в ходе встречи в Абу-Даби были представлены новые компромиссные варианты, но утвердить или отвергнуть их делегации не компетентны, это дело глав государств.
Второй вопрос — новая архитектура региональной безопасности. Здесь требуется участие Европы, против чего Москва ранее возражала. Проблема еще и в том, что Старый Свет никак не может решить, чего он, собственно, хочет — кандидатура единого переговорщика так и не согласована. Кажется, что согласовать ее физически невозможно, в ЕС входит 27 стран, и у каждой свои интересы и проблемы. Сначала им нужно договориться между собой, а учитывая, как там принимаются решения, на это могут уйти годы. Присылать же группу представителей даже нет смысла обсуждать.
Пока шли переговоры в ОАЭ, президент Украины находился в Дании, где сделал несколько язвительных намеков, в том числе в адрес Дональда Трампа. Из этого можно сделать вывод, что Киеву сейчас логично дождаться января, когда заработает новый Конгресс и политическая ситуация в США вполне может серьезно измениться. При этом нынешнему хозяину Белого дома теоретически важно найти решение именно сейчас, по той же причине. Как бы то ни было, интрига живет, хотя поводов для оптимизма по-прежнему немного.