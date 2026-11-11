«Диалог не закончен»

Второй вопрос — новая архитектура региональной безопасности. Здесь требуется участие Европы, против чего Москва ранее возражала. Проблема еще и в том, что Старый Свет никак не может решить, чего он, собственно, хочет — кандидатура единого переговорщика так и не согласована. Кажется, что согласовать ее физически невозможно, в ЕС входит 27 стран, и у каждой свои интересы и проблемы. Сначала им нужно договориться между собой, а учитывая, как там принимаются решения, на это могут уйти годы. Присылать же группу представителей даже нет смысла обсуждать.