Кубинские сезоны

Покорный этой ритуальной музыке поток сознания хореографа заставляет погрузиться в транс не только артистов, но и публику. Норхе Седенью говорит на танцевальном эсперанто: тут и классические па вроде вращений, всевозможных больших батманов-рондов и ранверсе; и принципы старого доброго американского modern dance, залетевшего на Кубу еще в 1950-е; и шпагаты-мостики, и отголоски «мамбо» с его африканскими топотаниями и пляской бедер. Тела неистовых жриц, прикрытые топами и летящими пепельно-пурпурными юбками, завораживают энергетикой и пластическим великолепием, и уже никому нет дела, что речь тут идет о материнстве: кокон и обозначает ребенка в утробе, а фигура в сутане — божество, благословляющее чрево женщины плодом.