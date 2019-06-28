«Начинает сказываться зависимость патронов от патронируемой Украины»

Российский совет по международным делам (РСМД) сегодня выпустил обширный доклад, посвященный итогам украинской политики последних пяти лет и перспективам развития страны на ближайшее время. В своих прогнозах авторы не слишком оптимистичны. По их мнению, у президента Украины Владимира Зеленского не будет возможности добиться стратегических изменений во внешней политике, а Запад давно привык к образу Украины как «Антироссии».

Экспертный доклад «Украина после Евромайдана. Пять лет кризиса и надежд» подготовили для Российского совета по международным делам два сотрудника Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ — Александр Гущин и Александр Левченков. В 62-страничном документе, с которым ознакомился “Ъ”, они дают общую оценку ситуации на Украине и некоторые прогнозы.

О предпосылках российско-украинского кризиса

По мнению экспертов, события последних пяти лет «показали несостоятельность наших (российских.— “Ъ”) представлений о том, что мы знаем Украину лучше других». Напротив, представление лиц, ответственных за политику на украинском направлении в Москве, «зачастую было схематичным, не учитывало конфликтного потенциала, скрытых смыслов». Именно это, считают исследователи, и позволило произойти как отрыву Украины от России, так и началу вооруженного противостояния внутри страны.

При этом во время событий октября 1993 года, когда в Москве обстреливали Белый дом, на Украине были убеждены, что в их стране подобный сценарий невозможен. «Ранее при всех проблемах внутри страны, при всех региональных различиях и социальном расслоении мирный характер жизни общества был ценностью»,— пишут авторы, отмечая, что «импульс агрессии» дал Евромайдан-2013. «Апокалиптические прогнозы», связанные с оценкой состояния украинской экономики, как отмечают авторы, не реализовались. «Но, несмотря на отдельные позитивные моменты, которые невозможно не признать (относительная стабильность национальной валюты, небольшой экономический рост, определенные, пусть и точечные, успехи в отдельных инновационных отраслях), они пока не могут изменить общего негативного тренда»,— указывают эксперты.

О возможностях президента Зеленского

Через пять лет после того, как на Украине был реализован наихудший сценарий с полноценными боевыми действиями и потерей контроля над частью территорий, многие жители испытывают серьезное разочарование. Несмотря на это, в украинском обществе сложился консенсус по ряду общественно значимых вопросов, утверждают господин Гущин и господин Левченков, прежде всего в отношении самой независимости Украины как ценности:

«Позиция относительно того, что Крым должен считаться украинским, разделяется большинством украинцев».





Эксперты также отмечают формирование такого явления, как «русскоязычный украинский национализм», «благодаря чему украинская идеология смогла добиться потрясающих успехов на юго-востоке страны».

Что касается президента Украины Владимира Зеленского, его победу на выборах исследователи считают реальным маркером того, что «антироссийская риторика, несмотря на пятилетнюю масштабную пропагандистскую кампанию, не стала одной из скреп, сплачивающих украинское общество». Тем не менее они не считают, что внешнеполитический курс при нем сменится стратегически. «Владимир Зеленский входит в существующую на протяжении нескольких десятилетий олигархическую модель без собственной влиятельной команды и подконтрольной лично себе ресурсной базы,— говорится в докладе.— Следовательно, пока вероятность стратегического изменения внешнеполитического курса Киева представляется маловероятной».

Впрочем, как заявил в беседе с “Ъ” один из авторов документа, Александр Гущин, господин Зеленский, опять же вопреки распространенному в России предположению, не стал марионеткой олигарха Игоря Коломойского. «Влияние Коломойского на Зеленского не надо преувеличивать,— сказал господин Гущин.— И нынешний список партии “Слуга народа” (которую возглавляет президент Зеленский.— “Ъ”) это показывает. Напряжение между Коломойским и Зеленским уже есть, и Зеленский может использовать то, что на олигарха давят американцы».

Эксперт напомнил о недавнем конфликте между Игорем Коломойским и личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Он разгорелся в мае, после того как Игорь Коломойский очень резко высказался в отношении клиентов господина Джулиани — предпринимателей и граждан США украинского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвинив их в мошенничестве. После этого господин Парнас и господин Фруман обратились в правоохранительные органы, утверждая, что олигарх угрожал им убийством. А сам Рудольф Джулиани выразил сомнение, что у Игоря Коломойского «благие намерения» относительно Украины. «Как только он вернулся, он начал угрожать американским гражданам. Представители Коломойского и враги президента Трампа консультируют избранного президента (Украины.— “Ъ”). Будет ли он арестован?» — писал в Twitter Рудольф Джулиани.

О роли США на Украине

Возможное американское влияние на украинскую политику — еще одна тема, которая волнует авторов доклада. С одной стороны, по их мнению, Украина — это объект, а не субъект международных отношений, то есть она фактически не способна принимать решения самостоятельно. С другой стороны, начинает сказываться «зависимость патронов от патронируемой Украины».

«К нынешнему статусу Украины привыкают; и чем дольше идет конфронтация Запада и России, тем больше она начинает восприниматься как "Антироссия" и в какой-то степени оказывать давление на патронов, стремясь показать свою значимость и незаменимость. Важно и то, что с годами происходит укрепление бизнес-интересов западных структур на Украине, вхождение их в украинские бизнес и коррупционные схемы и сделки»,— считают авторы документа.

«Я имел в виду, что американцы, зайдя на Украину, не могут обеспечить прямое управление и вынуждены считаться с реалиями украинского глубинного государства»,— пояснил “Ъ” господин Гущин.

Еще один скандал разворачивается вокруг выдвижения в президенты США Джо Байдена. Он долгое время курировал украинское направление в Белом доме, а его сын Хантер Байден входит в совет директоров газодобывающей компании Burisma, которая работает на Украине.

«Вопрос Байдена — один из самых сложных вопросов,— подтвердил “Ъ” украинский политолог глава аналитического центра "Киевстатпром" Андрей Бузаров.— Боюсь, нам не удастся избежать того, что нас втянут во внутриполитическую борьбу в США. Если Зеленский сможет от этого дистанцироваться — это будет гениальный ход, но я чувствую, что это уже происходит в рамках противостояния Джо Байдена и Дональда Трампа».

О будущем Донбасса

Вопрос донбасского урегулирования авторы доклада рассматривают в самом конце и не ожидают по нему серьезных изменений. В частности, они полагают, что Минский формат останется основой украинского урегулирования, несмотря на обсуждение различных альтернатив.

«Возникает вопрос: что должен предполагать новый формат, чтобы позиции сторон, прежде всего Киева и Запада, изменились? — пишут авторы.— Ответа пока нет. Более того, уход от Минского формата чреват попыткой Киева включить в процесс переговоров и Крым, что для Москвы неприемлемо».

Кирилл Кривошеев