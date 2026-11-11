Инвестициям проектируют будущее
Какие меры помогут запустить новый инвестцикл в России
В России необходимо запустить новый инвестиционный цикл. Такую задачу в октябре поставил Владимир Путин. По прогнозу Минэкономразвития, в 2027 году вложения в основной капитал вернутся к росту, хотя пока весьма скромному, всего на 0,2%.
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Один из главных вопросов — как заинтересовать бизнес новыми проектами. На прошедшем в октябре казанском форуме ВТБ «Россия зовет!» представители промышленности и девелоперского сектора назвали комфортную ключевую ставку для крупных инвестиций — 8-10%. Однако одного снижения стоимости кредитов недостаточно, отметил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев:
«Конечно, ключевая ставка — это важный фактор, который определяет инвестиционную активность, но не единственный. Не менее важна налоговая нагрузка. Важно, чтобы она хотя бы не росла. Но даже если она не будет расти, важна определенность, что с ней будет дальше.
Понимание важно не только по вопросу налоговой нагрузки, но и вообще в целом важна определенность экономической ситуации. Один из важнейших негативных факторов — это высокая неопределенность экономической ситуации. Надо ее снижать, по меньшей мере делать все, что могло бы вносить большую ясность».
Одним из источников финансирования новых проектов может стать фондовый рынок. О его растущей роли в экономике говорила, в частности, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Потенциал для привлечения частного капитала значительный. По данным Московской биржи, брокерские счета открыты уже у 43 млн россиян. Причем все больше денег они вкладывают в облигации: только в октябре объем таких инвестиций достиг почти 146 млрд руб., на 29% больше, чем год назад. Но привлечь средства через биржу не так просто, отмечает Игорь Николаев:
«Перспективы фондового рынка, естественно, будут зависеть от общего состояния экономики. Будут размещаться, а кто будет покупать? Люди, которые принимают такие решения, безусловно, оценивают риски. Станут покупать в случае более или менее устойчивого экономического роста, если более или менее понятно, что будет хотя бы в обозримой перспективе в экономике».
Для возобновления экономического роста в 2027 году необходимо направить накопленный капитал на новые проекты и повышение производительности труда, считает глава ВТБ Андрей Костин. Как этого добиться, чем заинтересовать частных инвесторов и где найти средства для крупных проектов, обсудят на 17-м Инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Он пройдет 1 и 2 декабря в Москве под девизом «Закаляя экономику: прочность как стратегия роста».
В первый день представители государства и бизнеса поговорят о макроэкономических тенденциях, развитии регионов и новых партнерствах. Второй посвятят фондовому рынку, перспективам российских компаний и стратегиям частных инвесторов. Следить за дискуссиями можно будет в прямом эфире на сайте форума.