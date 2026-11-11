Инвестициям проектируют будущее

Одним из источников финансирования новых проектов может стать фондовый рынок. О его растущей роли в экономике говорила, в частности, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Потенциал для привлечения частного капитала значительный. По данным Московской биржи, брокерские счета открыты уже у 43 млн россиян. Причем все больше денег они вкладывают в облигации: только в октябре объем таких инвестиций достиг почти 146 млрд руб., на 29% больше, чем год назад. Но привлечь средства через биржу не так просто, отмечает Игорь Николаев: