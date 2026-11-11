Форвард Матвей Мичков может покинуть клуб НХЛ «Филадельфия»
Российский нападающий Матвей Мичков может покинуть клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Причиной этого могут стать разногласия внутри клуба, сообщил канал ESPN.
По данным источника, Мичков «скорее всего захочет начать все сначала в другом месте» и станет главным кандидатом на обмен с учетом того, что его контракт с «Филадельфией» заканчивается в конце сезона. Из-за внутренних разногласий и слабого выступления команды в начале сезона Мичков думает об уходе. В субботу после игры с «Калгари Флеймс» Мичков заявил журналистам, что хотел бы проводить больше игрового времени на льду.
«Мне хочется больше игрового времени, больше поддержки. Для меня это очень важно. Хоккей — это моя жизнь. Иногда я бываю эмоционален, но таков мой склад характера»,— заявил российский хоккеист. Однако в «Филадельфии» подчеркнули, что не получали официального запроса на обмен от россиянина. По данным источников, близких к клубу, руководство пытается понять ситуацию и не собирается обменивать игрока.
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счетом 3:1, российский нападающий отметился в этом матче результативной передачей и был признан первой звездой встречи. Во втором периоде игры между Мичковым и его американским одноклубником Ником Силером произошла перепалка, и россиянин в какой-то момент бросил бутылку с водой в борт.
21-летний россиянин в этом сезоне сыграл 20 матчей. На его счету 10 заброшенных шайб (первый показатель в команде) и 4 голевые передачи. Мичков делит первое место в команде по очкам вместе с американцем Тревором Зеграсом. «Филадельфия» идет на 14-м месте Восточной конференции НХЛ с 15 очками в активе.
Форвард проводит третий сезон в НХЛ. Всего за 181 матч в лиге на его счету 56 голов и 72 результативные передачи. Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте 2023 года под седьмым номером. До этого россиянин играл в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — петербургском СКА и «Сочи».