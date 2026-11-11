Форвард Матвей Мичков может покинуть клуб НХЛ «Филадельфия»

По данным источника, Мичков «скорее всего захочет начать все сначала в другом месте» и станет главным кандидатом на обмен с учетом того, что его контракт с «Филадельфией» заканчивается в конце сезона. Из-за внутренних разногласий и слабого выступления команды в начале сезона Мичков думает об уходе. В субботу после игры с «Калгари Флеймс» Мичков заявил журналистам, что хотел бы проводить больше игрового времени на льду.