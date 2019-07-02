Распрягайте, хлопцы, танки

Отвод сил украинской армии и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на линии разграничения вблизи населенного пункта Станица Луганская — это «первый небольшой успех» Киева после прихода на пост президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил он сам, пообещав работать над «завершением горячей фазы войны». Отвод войск облегчит жизнь жителям приграничных районов, которые регулярно проходят с подконтрольной Украине территории на неподконтрольную и обратно. В ЛНР и Москве воспринимать разведение сил как жест доброй воли со стороны Киева отказались, отметив: украинские военные лишь сделали то, что должны были сделать еще в 2016 году.

Решение об отводе войск было принято на первой после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины встрече Минской контактной группы. О согласии сторон покинуть удерживаемые позиции вблизи поселка под названием Станица Луганская в начале июня заявил глава украинской делегации Леонид Кучма. Сам же отвод начался 26 июня. Первыми свои позиции покинули украинские военнослужащие. Силы ЛНР последовали их примеру лишь через несколько дней, что позволило ряду СМИ и политиков обвинить господина Кучму и командировавшего его в Минск президента Зеленского в предательстве национальных интересов.

В минувшее воскресенье администрация Станично-Луганского района даже вынуждена была распространить заявление с просьбой не делать заявлений, способных повредить мирному процессу. «План разведения сил и технических средств предполагает ежедневные, ежечасные динамичные действия. Поэтому еще раз призываем очень осторожно подходить к распространению информации. Станица Луганская, как и вся Украина, очень ждет мира и надеется, что шаги к прекращению огня и разведению сил и технических средств принесут мир и спокойствие в станицу»,— говорилось в обращении.

Вскоре после этого работающая в Донбассе мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о выполнении отрядами ЛНР взятых на себя обязательств. ОБСЕ и ряд международных организаций, таких как Human Rights Watch, давно настаивали на отводе войск. В течение нескольких лет правозащитники призывали противоборствующие стороны убрать передовые позиции от пункта пропуска, через который мирные жители проходят с подконтрольной Украине территории на неподконтрольную и обратно. Необходимость отвода войск объяснялась гуманитарными соображениями.

Станица Луганская — один из ближайших к Луганску населенных пунктов, в которых жители неподконтрольных территорий могут оформить украинские документы, снять деньги с банковского счета, подать документы на получение пенсии или пособия.

По данным Human Rights Watch, в 2018 году ежемесячно через пункт пропуска в Станице Луганской проходило около 1 млн человек. Именно проходило — автомобильного сообщения между этим населенным пунктом и контролируемыми ЛНР районами нет, автомобильный мост через реку Северский Донецк, по которой сейчас проходит линия разграничения, был частично разрушен в ходе боев еще в 2014 году. Преодолеть его можно только пешком, при этом находящееся в аварийном состоянии сооружение может быть небезопасно и для пешеходов. Ремонту моста препятствовало то, что позиции противоборствующих сторон еще несколько дней назад находились на расстоянии 380 метров друг от друга. Ремонтные бригады не могли подойти к аварийному сооружению, так как противоположная сторона принимала любые восстановительные работы как диверсионные и была готова открыть огонь. Лишь в 2018 году и только со стороны, подконтрольной украинским властям, на мосту были проведены работы, несколько упростившие движение пешеходов, но не ликвидировавшие до конца опасность обрушения.

Под давлением Запада стороны еще весной 2016 года согласовали отвод войск, главным условием которого было соблюдение недельного перемирия. Но из-за несоблюдения сторонами этого условия назначенный на 10 апреля 2016 года отвод так и не состоялся. Следующую попытку стороны предприняли осенью того же года. В конце сентября в Минске было подписано соглашение об отводе войск вблизи трех населенных пунктов — Золотое, Петровское и Станица Луганская. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко говорил, что отвод войск должен стать одним из первых этапов на пути деэскалации конфликта. Более того, Петр Порошенко указывал тогда, что выполнение минских соглашений, в рамках которых и должна была быть увеличена площадь нейтральной полосы,— это залог мира на востоке Украины.

Ассоциация ветеранов антитеррористической операции и активисты из Станицы Луганской тогда обращались в администрацию президента с просьбой не отводить войска, мотивируя это тем, что в самом поселке вырыть траншеи и построить блиндажи невозможно. А значит, отвод войск возможен только за пределы Станицы Луганской, что чревато установлением над населенным пунктом контроля противника.

В результате отвод сил за время президентского правления господина Порошенко так и не был осуществлен. Официально это произошло не из-за писем граждан, а из-за непрекращающихся обстрелов. К обсуждению судьбы Станицы Луганской в Минске вернулись только после вступления в должность президента Владимира Зеленского и возвращения на позицию переговорщика Леонида Кучмы. Их усилия увенчались успехом — сейчас силы украинской армии и ЛНР разделяет около двух километров нейтральной полосы. По сообщению Луганской областной военно-гражданской администрации, Международный комитет Красного Креста уже выделил €60 млн на восстановление моста. Чиновники обещают приступить к ремонтным работам после того, как представители ЛНР демонтируют все фортификационные сооружения, прилегающие к мосту.

Президент Зеленский назвал отвод войск первым шагом к долговременному прекращению огня.

«Не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну. Но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны — эта надежда появилась. И я хочу попросить вас всех не поддаваться панике и предоставить возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою очень сложную работу. Пожалуйста, давайте все же сохранять спокойствие. Никакой измены нет. Победы, к сожалению, тоже. Но мне кажется, это наш первый небольшой успех»,— заявил он в опубликованном видеообращении.

Между тем в Москве и Луганске воспринимать разведение сил как жест доброй воли со стороны Киева отказались. «Разведение сил и средств должно было произойти еще три года назад, 81 раз Киев саботировал его начало,— заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.— Теперь Украина должна восстановить паритет на двух других участках в районе села Петровское и Золотого (на территории соседней самопровозглашенной Донецкой народной республики.— “Ъ”)». Отметим, что в Золотом и Петровском противоборствующие стороны ушли на более отдаленные друг от друга позиции еще в 2016 году. Но ситуация там остается нестабильной — об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. «Согласно отчетам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдателями фиксируется продвижение вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь участка №3 "Петровское—Богдановка", а также наличие фортификационных сооружений, новых траншей и военной техники в пределах участка разведения сил и средств»,— отметил господин Якубов.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к ответственному за украинское направление в Кремле Владиславу Суркову, заявил “Ъ”: «Обязательство отвести войска в районе Станицы Луганской президент Украины брал на себя несколько лет назад и регулярно его не выполнял, выдумывая различные предлоги. Так что не стоит рассматривать это как шаг доброй воли». Он также подчеркнул, что для создания позитивного образа Владимира Зеленского в Москве такой уступки мало: «На улучшение восприятия Зеленского может сыграть лишь последовательная и четкая позиция украинской стороны по полноценному выполнению минских соглашений и полная транспарентность по процедуре их имплементации, в первую очередь в части политического блока»,— отметил политолог.

Матвей Шиманов, Киев; Кирилл Кривошеев