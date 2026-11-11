Мединский: Россия не видит возможности обмена территориями с Украиной
Главным результатом переговорного процесса по Украине должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Европе, заявил глава российской делегации Владимир Мединский в интервью информационной службе «Вести».
По замыслу российской стороны, будущие договоренности должны иметь историческое значение, сопоставимое с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций. Возможность территориального обмена между Москвой и Киевом глава российской делегации посчитал маловероятной.
Господин Мединский подчеркнул, что Россия будет считать переговоры успешными при достижении мира на ее условиях. Также он сообщил о продолжающемся расширении зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.
Сегодня в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины. Переговоры шли два дня. Завтра, 12 ноября, в Москву прибудут спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер для встречи с президентом Владимиром Путиным. По итогам переговоров господин Мединский заявил, что Россия и Украина приблизились к достижению мира.