Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам прямой линии, которая прошла 20 июня. Перечень был опубликован на сайте Кремля.
Президент поручил:
- Дать возможность недееспособным или частично недееспособным людям, которые находятся под надзором в специальных учреждениях, возможность иметь внешнего опекуна или попечителя в качестве родственника или другого лица, либо другой организации. Это поможет избежать конфликта интересов внутри учреждения (обычно опекуном является руководитель организации).
- Повысить с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты для людей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, до размера минимального прожиточного минимума для детей по региону (среднедушевой доход семьи должен быть не больше двух прожиточных минимумов).
- Сумму расходов застройщиков, которые готовят объекты социальной инфраструктуры для государства или муниципалитетов, вычитать из базы по налогу на прибыль. Передачу объектов освободить от НДС.
- Разработать механизм для урегулирования цен на авиакеросин и битум, чтобы рост цен находился в пределах инфляции.
- Повысить ежемесячную зарплату сотрудников пожарной охраны МЧС России в 2019 году до 24 тыс. руб., в 2020 — до 32 тыс. руб.
- Использовать для критической информационной инфраструктуры преимущественно российское программное обеспечение, чтобы обеспечить технологическую независимость и безопасность.
- Обеспечить социальной инфраструктурой территорий, которые предназначены для строительства жилья.
- Часть расходов регионов Уральского и Сибирского федерального округов, которые идут на ежемесячные выплаты на третьего и последующего ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, должна оплачиваться из федерального бюджета.
- Власти должны своевременно рассматривать обращения работников бюджетной сферы, у которых зарплата не соответствует средней по региону.
- Нарушения законодательства по выплатам зарплат должны быть устранены.
- Присвоить статус ветерана участникам контртеррористических операций в Дагестане в августе-сентябре 1990 года, которые были в отрядах самообороны (соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму).
- Представить меры по поддержке региональных продуктовых брендов.
- Рассмотреть вопрос о создании музея Щукиных в Москве.
- Проанализировать средний уровень зарплат медицинских работников, которые оказывают скорую помощь.
- Определить случаи, при которых медработники могут увеличить применение наркотических или психотропных веществ для обезболивания.
- Принять меры, чтобы исключить необоснованные отказы в выдаче ипотеки или реструктуризации ипотечных кредитов для семей, которым полагается социальная поддержка в качестве субсидирования процентной ставки.
- Проанализировать изменение стоимости услуг ЖКХ в связи с вывозом мусора.
- Улучшить правоприменительную практику в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ.
- Представить меры против необоснованного ареста предпринимателей в рамках расследования преступлений.
- Подготовить изменения в законодательство, чтобы экономические преступления не относились к организованной преступной деятельности.
- Изучить административные дела о неуважении к обществу, а также случаи ограничения доступа к информационным ресурсам. В случае необходимости представить меры по исправлению ситуации.
- Упростить получение российского гражданства украинцам.
- Проанализировать статистику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности в связи с утратой наркотиков и психотропных веществ, при необходимости декриминализовать случаи, которые произошли по неосторожности.
- Обеспечить население качественной питьевой водой.
- Обеспечить медицинских работников жильем.
- Обеспечить своевременную закупку лекарств для льготников, оперативно сообщать о ситуации с их количеством в медучреждениях.
- Рекомендовать правительству Оренбургской области провести капитальный ремонт в нескольких школах.
В этом году общение Владимира Путина с народом в прямом эфире продолжалось 4 часа 8 минут. Аплодисменты прозвучали три раза. В адрес главы государства поступило около 2,6 млн вопросов. Всего президент успел ответить на 81 вопрос. Самыми задаваемыми стали вопросы на социальную тему.
Подробнее о выступлении Владимира Путина на прямой линии — в материале “Ъ”.