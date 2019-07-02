Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам прямой линии, которая прошла 20 июня. Перечень был опубликован на сайте Кремля.

О чем сказал Владимир Путин на прямой линии Авторы “Ъ” прокомментировали главные тезисы президента Читать далее

Президент поручил:

Дать возможность недееспособным или частично недееспособным людям, которые находятся под надзором в специальных учреждениях, возможность иметь внешнего опекуна или попечителя в качестве родственника или другого лица, либо другой организации. Это поможет избежать конфликта интересов внутри учреждения (обычно опекуном является руководитель организации).

Повысить с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты для людей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, до размера минимального прожиточного минимума для детей по региону (среднедушевой доход семьи должен быть не больше двух прожиточных минимумов).

Сумму расходов застройщиков, которые готовят объекты социальной инфраструктуры для государства или муниципалитетов, вычитать из базы по налогу на прибыль. Передачу объектов освободить от НДС.

Разработать механизм для урегулирования цен на авиакеросин и битум, чтобы рост цен находился в пределах инфляции.

Повысить ежемесячную зарплату сотрудников пожарной охраны МЧС России в 2019 году до 24 тыс. руб., в 2020 — до 32 тыс. руб.

Использовать для критической информационной инфраструктуры преимущественно российское программное обеспечение, чтобы обеспечить технологическую независимость и безопасность.

Обеспечить социальной инфраструктурой территорий, которые предназначены для строительства жилья.

Часть расходов регионов Уральского и Сибирского федерального округов, которые идут на ежемесячные выплаты на третьего и последующего ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, должна оплачиваться из федерального бюджета.

Власти должны своевременно рассматривать обращения работников бюджетной сферы, у которых зарплата не соответствует средней по региону.

Нарушения законодательства по выплатам зарплат должны быть устранены.

Присвоить статус ветерана участникам контртеррористических операций в Дагестане в августе-сентябре 1990 года, которые были в отрядах самообороны (соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму).

Представить меры по поддержке региональных продуктовых брендов.

Рассмотреть вопрос о создании музея Щукиных в Москве.

Проанализировать средний уровень зарплат медицинских работников, которые оказывают скорую помощь.

Определить случаи, при которых медработники могут увеличить применение наркотических или психотропных веществ для обезболивания.

Принять меры, чтобы исключить необоснованные отказы в выдаче ипотеки или реструктуризации ипотечных кредитов для семей, которым полагается социальная поддержка в качестве субсидирования процентной ставки.

Проанализировать изменение стоимости услуг ЖКХ в связи с вывозом мусора.

Улучшить правоприменительную практику в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ.

Представить меры против необоснованного ареста предпринимателей в рамках расследования преступлений.

Подготовить изменения в законодательство, чтобы экономические преступления не относились к организованной преступной деятельности.

Изучить административные дела о неуважении к обществу, а также случаи ограничения доступа к информационным ресурсам. В случае необходимости представить меры по исправлению ситуации.

Упростить получение российского гражданства украинцам.

Проанализировать статистику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности в связи с утратой наркотиков и психотропных веществ, при необходимости декриминализовать случаи, которые произошли по неосторожности.

Обеспечить население качественной питьевой водой.

Обеспечить медицинских работников жильем.

Обеспечить своевременную закупку лекарств для льготников, оперативно сообщать о ситуации с их количеством в медучреждениях.

Рекомендовать правительству Оренбургской области провести капитальный ремонт в нескольких школах.

Прямая линия с Владимиром Путиным в цифрах Читать далее

В этом году общение Владимира Путина с народом в прямом эфире продолжалось 4 часа 8 минут. Аплодисменты прозвучали три раза. В адрес главы государства поступило около 2,6 млн вопросов. Всего президент успел ответить на 81 вопрос. Самыми задаваемыми стали вопросы на социальную тему.

Подробнее о выступлении Владимира Путина на прямой линии — в материале “Ъ”.