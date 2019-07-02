Путин поручил поднять пособия на ребенка семьям с низким доходом

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 октября внести в законодательство изменения, которые предусматривают увеличение с 1 января 2020 года размера пособий на детей из малоимущих семей.

«Правительству обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»,— говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Выплата полагается семье, чей размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения по региону. Пособие составит величину прожиточного минимума для детей в этом регионе.

Ранее это пособие распространялось на семьи, чей размер среднедушевого дохода не превышал 1,5-кратную величину прожиточного минимума, и составляло 50 руб. Теперь ежемесячная выплата может составить около 10 тыс. руб. Владимир Путин анонсировал повышение пособия, отвечая на соответствующий вопрос на прямой линии. Также о необходимости повысить «историческое, очень маленькое пособие» сообщал Дмитрий Медведев.

Подробнее о реформе выплаты пособий — в материале “Ъ” «Детские пособия сделают менее обидными».