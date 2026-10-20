«Это уже вторая масштабная распродажа собрания шейха»

С 31 октября по 6 ноября Sotheby’s устраивает в Париже предаукционную выставку более 1,4 тыс. предметов из резиденции катарского шейха Хамада бин Абдаллах Аль Тани. И даже если вы не планируете ничего покупать, пропускать такое, оказавшись в Париже, я бы не советовала. Впрочем, даже полистать аукционные каталоги онлайн — большое удовольствие.