«Это уже вторая масштабная распродажа собрания шейха»
Анна Минакова — о коллекции Хамада бин Абдаллах Аль Тани
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С 31 октября по 6 ноября Sotheby’s устраивает в Париже предаукционную выставку более 1,4 тыс. предметов из резиденции катарского шейха Хамада бин Абдаллах Аль Тани. И даже если вы не планируете ничего покупать, пропускать такое, оказавшись в Париже, я бы не советовала. Впрочем, даже полистать аукционные каталоги онлайн — большое удовольствие.
Это уже вторая масштабная распродажа собрания шейха. В 2022 году коллекция из знаменитого Hotel Lambert ушла с молотка за €76,5 млн. Теперь продают обстановку другого его парижского особняка, на авеню Флоке, интерьеры которого он создавал вместе с легендарным Альберто Пинто.
Предварительная оценка нынешней коллекции превышает €15 млн. У самого дома замечательная биография: среди прежних владельцев — князь Дмитрий Суццо, писатель Поль Моран и светская львица Сао Шлюмберже. В числе гостей в разные годы были Сальвадор Дали, Энди Уорхол, Ив Сен-Лоран и Валентино Гаравани. Но двери особняка не распахнутся перед желающими посмотреть лоты. Предметы разместят по адресам 76 и 83, rue du Faubourg Saint-Honore. Выставочные интерьеры оформят Жак Гарсиа и Шахан Минассян.
Среди лотов — пара генуэзских диванов XVIII века из резного золоченого дерева, происходящих из Золотой галереи палаццо Каррега-Катальди, с эстимейтом €400-600 тыс.; четыре серебряных охладителя для вина работы Иоганна Генриха Штольцхайзе 1815 года, оцененные в €150-250 тыс.; мебель ар-деко, в том числе пара шкафов мастерской Dominique за €15-25 тыс. и многое другое. Торги пройдут 4-6 ноября, онлайн-продажа продлится до 9-го.