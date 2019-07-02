Путин поручил дополнительно упростить получение российского гражданства украинцами

Президент России Владимир Путин поручил МВД изучить вопрос принятия российского гражданства украинцами и при необходимости к 1 августа подготовить предложения по предоставлению им дополнительных преференций.

«Проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций»,— говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям Донбасса. Кремль пообещал выдавать им паспорта вне зависимости от реакции Киева.

На Украине депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект, который предполагает конфискацию имущества жителей ДНР и ЛНР, которые добровольно получили российские паспорта.

О реакции на решение выдавать гражданство РФ украинцам — в публикации “Ъ” «Паспортозамещение».