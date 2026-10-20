Туск потребовал от властей Украины объяснений из-за инцидента с дроном в Польше
Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от украинских властей дать подробные объяснения по инциденту с беспилотником, который пролетел через польское воздушное пространство и взорвался в Литве. Трансляцию его выступления вела канцелярия правительства.
Господин Туск рассчитывает на полное сотрудничество Украины для точного выяснения обстоятельств происшествия. По его словам, Польша не допускает проведения подобных операций над своей территорией, независимо от того, какой стороне принадлежит летательный аппарат.
Инцидент произошел утром 18 октября. Беспилотник упал и разбился в лесополосе вдоль дороги около деревни Юодженис в Пасвальском районе. Его обломки повредили проезжавший мимо автомобиль. Премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что дрон был выпущен из Украины и нес взрывчатку.