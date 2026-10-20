В МИД России осудили выдачу США ордера на арест Рауля Кастро

Рауль Кастро на тот момент был министром обороны. В мае 2026 года ему и пяти другим лицам в США были официально предъявлены обвинения в четырех убийствах, двух случаях уничтожения воздушных судов и заговоре с целью убийства американских граждан. 19 октября флоридский суд выдал ордер на арест 95-летнего господина Кастро.