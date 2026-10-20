Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №194

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Мир

В МИД России осудили выдачу США ордера на арест Рауля Кастро

Министерство иностранных дел России решительно осуждает решение США выдать ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Предъявление обвинений по делу об уничтожении двух самолетов с гуманитарной помощью спустя 30 лет ведомство считает желанием «свести счеты» с бывшим главой государства.
«Данное судебное решение могло бы быть воспринято лишь как выражение настроений определенной группы лиц, если бы не случившееся в начале года в Венесуэле, чей лидер был похищен вопреки всем нормам и принципам международного права»,— указано в сообщении пресс-службы МИДа. Ведомство также предупредило, что «нагнетание ситуации» вокруг Кубы может существенно дестабилизировать обстановку в Латинской Америке.
Кубинские ВВС сбили два легкомоторных самолета Cessna 337 организации «Братья во спасение» зимой 1996 года над Флоридским заливом. Члены экипажа собирались найти кубинских беженцев, пытавшихся добраться до США. Погибли три американца и один кубинец с видом на жительство в Соединенных Штатах.
Рауль Кастро на тот момент был министром обороны. В мае 2026 года ему и пяти другим лицам в США были официально предъявлены обвинения в четырех убийствах, двух случаях уничтожения воздушных судов и заговоре с целью убийства американских граждан. 19 октября флоридский суд выдал ордер на арест 95-летнего господина Кастро.

Отец кубинского народа

Фидель Алехандро Кастро Рус родился 13 августа 1926 года в провинции Орьенте на востоке Кубы в семье владельца сахарной плантации. В 1950 году он окончил факультет права и общественных наук Гаванского университета, получив звание доктора права и диплом адвоката
1/221/22
Во время учебы Фидель Кастро примкнул к радикальной студенческой организации «Революционный повстанческий союз», которая выступала за политические преобразования на Кубе и придерживалась насильственных методов борьбы. Позднее он вступил в Партию кубинского народа, которая придерживалась националистических и коммунистических идей
2/222/22
В 1952 году Кастро был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты конгресса (парламента) страны от провинции Гавана на выборах, которые должны были состояться в июне. Однако 10 марта на Кубе был совершен государственный переворот. К власти пришел кадровый военный Фульхенсио Батиста, который распустил парламент и отменил действие конституции. В 1953 году Фидель Кастро вместе с Абелем Сантамарией создал оппозиционную группу «Поколение столетия», главной целью которой стало свержение диктатуры Батисты вооруженным путем
3/223/22
26 июля 1953 года группа «Поколение столетия» совершила попытку штурма военных казарм Монкада в Сантьяго-де-Куба, где располагался второй по значимости военный гарнизон страны. Фидель возглавлял главную ударную группу из 95 бойцов (его младший брат Рауль руководил атакой на смежный с казармами Дворец правосудия). Однако мятежникам не удалось застать гарнизон врасплох. Из 120 участников штурма шесть погибли в бою, свыше 50 были убиты полицией в последующие дни. Фидель с группой численностью около 20 человек отступил в горы. 1 августа отряд был обнаружен и задержан правительственными войсками
4/224/22
Судебный процесс над мятежниками начался 21 сентября 1953 года. Фидель Кастро отказался от адвоката и сам защищал себя в суде. 16 октября во время судебного заседания он выступил со знаменитой пятичасовой речью «История меня оправдает», которая стала программной для последующей революционной борьбы. Фиделя приговорили к 15 годам тюремного заключения, Рауля — к 13. Однако 15 мая 1955 года под давлением общественности, Батиста объявил амнистию участникам штурма казарм
5/225/22
После выхода на свободу Кастро эмигрировал в Мексику, где основал подпольное «Движение 26 июля» и начал готовить восстание. 2 декабря 1956 года отряд из 20 человек высадился на восточном побережье Кубы, и со временем превратился в повстанческую армию, которая начала партизанскую войну с режимом Батисты. 1 января 1959 года Фульхенсио Батиста бежал в Доминиканскую Республику, а Фидель Кастро выступил в городе Сантьяго-де-Куба с речью, в которой провозгласил победу революции
6/226/22
Власть на Кубе перешла к Революционному правительству, которое возглавил Фидель Кастро, ставший премьер-министром и главнокомандующим Революционными вооруженными силами На фото: Фидель Кастро и советский космонавт Юрий Гагарин (справа)
7/227/22
После победы революции резко ухудшились отношения Кубы с США. На этом фоне произошло сближение Кубы с Советским Союзом, который начал закупать кубинский сахар и поставлять в страну нефть, продовольствие, оборудование, сельскохозяйственную технику и прочие товары. Началось тесное сотрудничество в военной сфере. В ответ США ввели режим эмбарго в отношении Кубы, а в январе 1961 года разорвали дипломатические отношения
8/228/22
В 1961 году Фидель Кастро объявил о социалистическом характере Кубинской революции, что способствовало дальнейшему сближению Кубы с СССР. Как и в других странах социалистического блока, на острове была осуществлена национализация промышленности, большинства частных земельных владений, транспорта, средств связи и массовой информации На фото: с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, 1963 год
9/229/22
«То, что мы сделали, должно было научить нас, что невозможного нет. Ведь то, что казалось невозможным вчера, стало возможным сегодня. И поэтому ничто не покажется нам невозможным завтра»
10/2210/22
Фидель Кастро считался превосходным оратором. Его речь в ООН 29 сентября 1960 года продолжалась 4 часа 29 минут и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Однако самую длинную речь кубинский лидер произнес на Третьем съезде Кубинской Коммунистической Партии в 1986 году. Выступление Кастро продолжалась 7 часов 10 минут
11/2211/22
В 1962 года Фидель Кастро дал согласие на размещение на Кубе в рамках операции «Анадырь» группы советских войск численностью более 40 тыс. человек. Она включала в себя четыре мотострелковых полка, ракетную дивизию, части ПВО, ВВС, ВМФ. Этому предшествовало размещение в Турции американских ракет средней дальности «Юпитер», которые могли достигнуть территории СССР. Это стало одной из причин начала 22 октября 1962 года Карибского кризиса, который поставил мир на грань ядерной войны. В результате советское руководство приняло решение о вывозе ракет с острова в обмен на уступки со стороны США и гарантии ненападения на Кубу
12/2212/22
В 1988 году Фидель Кастро выразил несогласие с перестройкой в СССР, охарактеризовав ее как «противостоящую принципам социализма». После распада СССР в 1991 году сотрудничество России и Кубы пошло на спад, из-за чего на острове разыгрался острый экономический кризис На фото: Фидель Кастро и президент СССР Михаил Горбачев
13/2213/22
«Поражает, какой мерзостью является система капитализма, которая не может обеспечить своему собственному народу ни занятость, ни достойное здравоохранение и образование; которая не может предотвратить развращение молодежи наркотиками, азартными играми и другими пороками»
14/2214/22
«Дорогой друг… В России вы пользуетесь большим уважением как выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь посвятивший служению народу Кубы. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами» (13 августа 2016 года в поздравительной телеграмме Фиделю Кастро) На фото: с президентом России Владимиром Путиным
15/2215/22
«Наша страна — это рай в духовном смысле этого слова. И, как я многократно говорил, мы предпочитаем умереть в раю, чем выживать в аду»
16/2216/22
31 июля 2006 года из-за ухудшения здоровья Фидель Кастро временно передал свои полномочия группе из семи человек во главе с Раулем Кастро (справа). 18 февраля 2008 года Фидель объявил о своем окончательном уходе со всех государственных постов, а в 2011 году передал Раулю Кастро полномочия первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы
17/2217/22
В 2011 году Фидель Кастро был включен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, переживший наибольшее число покушений — 638. В 167 случаях участники заговоров были задержаны и предстали перед судом
18/2218/22
Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) о Фиделе Кастро: «Кузнец истории, учитель, я говорю это без стеснения, ты — отец революций на этом континенте, ты — наш отец»
19/2219/22
«Мир, который становится все более и более неуправляемым, будет бороться до тех пор, пока гегемонизм и порабощение народов не станут полностью несостоятельными»
20/2220/22
Смотреть