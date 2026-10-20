В МИД России осудили выдачу США ордера на арест Рауля Кастро
Министерство иностранных дел России решительно осуждает решение США выдать ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Предъявление обвинений по делу об уничтожении двух самолетов с гуманитарной помощью спустя 30 лет ведомство считает желанием «свести счеты» с бывшим главой государства.
«Данное судебное решение могло бы быть воспринято лишь как выражение настроений определенной группы лиц, если бы не случившееся в начале года в Венесуэле, чей лидер был похищен вопреки всем нормам и принципам международного права»,— указано в сообщении пресс-службы МИДа. Ведомство также предупредило, что «нагнетание ситуации» вокруг Кубы может существенно дестабилизировать обстановку в Латинской Америке.
Кубинские ВВС сбили два легкомоторных самолета Cessna 337 организации «Братья во спасение» зимой 1996 года над Флоридским заливом. Члены экипажа собирались найти кубинских беженцев, пытавшихся добраться до США. Погибли три американца и один кубинец с видом на жительство в Соединенных Штатах.
Рауль Кастро на тот момент был министром обороны. В мае 2026 года ему и пяти другим лицам в США были официально предъявлены обвинения в четырех убийствах, двух случаях уничтожения воздушных судов и заговоре с целью убийства американских граждан. 19 октября флоридский суд выдал ордер на арест 95-летнего господина Кастро.