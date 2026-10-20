«Склад тоже автоматизирован, как и вок, печь и фритюр»
Яна Лубнина — о стартапе Wonder
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К роботам-доставщикам присоединятся машины-повара. Жители крупных городов уже привыкли к тому, что еда появляется у них после нажатия пары кнопок: заказ тут же получает ресторан (dark kitchen), готовое блюдо забирает курьер, и вот еда уже на столе. Следующая идея — автоматизировать общепит целиком.
Вполне возможным это считает Марк Лор, создатель американского стартапа Wonder. Летом проект привлек $650 млн при оценке в $9 млрд, а в начале 2027-го Лор готовится к выходу на биржу, пишет Fortune. На запрограммированной кухне Wonder нет газа, открытого огня, малоопытного персонала… Зато она может работать как мини-производство, выполняя норму двух десятков разных ресторанов. Роботы режут овощи, конвейеры и машины-манипуляторы переносят готовые блюда в зону выдачи.
Технологию сборки боулов Wonder купила у сети салатных ресторанов Sweetgreen за $186 млн. Склад тоже автоматизирован, как и вок, печь и фритюр. Увы, меню ограничено из-за возможностей машин: раскатать тесто для пиццы или скрутить суши роботы пока не умеют, поэтому клиентам предлагают бургеры, жареную курицу и боулы. Стоит ли говорить о доставке: Марк Лор намерен поручить ее дронам. На них, по его словам, придется половина заказов в Техасе в 2027 году.
Самое амбициозное во всем этом — система с искусственным интеллектом Wonder Create. Человек формулирует описание концепции кафе, например, «быстрая мексиканская кухня для зумеров-велосипедистов», а ИИ придумывает название, брендинг, цены и рецепты, и так называемый виртуальный «ресторан» запускается сразу во всех точках сети. Лор говорит, что этот процесс будет стоить $10 в месяц. Гости таких кафе и пользователи онлайн могут выбрать блюда из меню сразу нескольких ресторанов, хотя, по сути, все это одно и то же место. За год число уже действующих точек выросло втрое, почти до 140, говорится в релизе.
В целом «призрачные кухни» получали немало критики за нестабильное качество еды. Но что если людей там не будет? Пока, правда, вспоминается робот-гуманоид, который на чемпионате в Китае трясущимися руками нарезает огурец и потом рассыпает половину. Но мы знаем: эти ребята очень быстро учатся.