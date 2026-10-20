«Склад тоже автоматизирован, как и вок, печь и фритюр»

Самое амбициозное во всем этом — система с искусственным интеллектом Wonder Create. Человек формулирует описание концепции кафе, например, «быстрая мексиканская кухня для зумеров-велосипедистов», а ИИ придумывает название, брендинг, цены и рецепты, и так называемый виртуальный «ресторан» запускается сразу во всех точках сети. Лор говорит, что этот процесс будет стоить $10 в месяц. Гости таких кафе и пользователи онлайн могут выбрать блюда из меню сразу нескольких ресторанов, хотя, по сути, все это одно и то же место. За год число уже действующих точек выросло втрое, почти до 140, говорится в релизе.