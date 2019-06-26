В Госдуму внесен законопроект о приравнивании дагестанских ополченцев к ветеранам

Депутат от «Единой России» Умахан Умаханов внес в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий участникам дагестанского ополчения 1999 года. С таким поручением на прямой линии выступил президент России Владимир Путин.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас в Дагестане «уже имеется обширная судебная практика предоставления членам отрядов самообороны Республики Дагестан правового статуса ветеранов боевых действий».

«Принятие законопроекта будет способствовать признанию заслуг членов отрядов самообороны Республики Дагестан в защите конституционного строя России, укреплению политической стабильности и федеративных основ государственности на территории Северо-Кавказского региона»,— подчеркивается в пояснении.

Первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев рассказал, что документ готовился еще с 2012 года. «Есть определенные замечания, которые, на наш взгляд, могут быть устранены ко второму чтению. Мы полагаем, что есть все основания, что этот важный законопроект <...> будет принят окончательно до конца весенней сессии»,— приводит его слова «РИА Новости».

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Напомним, 20 июня в ходе прямой линии с президентом России ветераны дагестанского села Ботлих обратились к главе государства с жалобой на то, что у ополченцев нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе. Владимир Путин поручил приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий.

В 1999 году в Ботлихский район Республики Дагестан произошло вторжение боевиков, что послужило началом второй чеченской войны.