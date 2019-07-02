Путин поручил внести предложения по отказу от необоснованных арестов предпринимателей

Президент России Владимир Путин по итогам прямой линии поручил представить предложения, которые помогут избежать необоснованного ареста предпринимателей, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений. Предложения должны быть представлены к 1 декабря. Господин Путин потребовал изучить правоприменительную практику, когда в отношении бизнесменов избирается мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, президент поручил подготовить предложения по изменению законодательства в сфере организованной преступности, чтобы под эту категорию не подпадали преступления, совершенные в сфере предпринимательской деятельности. Предложения должны быть представлены 1 августа.

Подробнее о выступлении президента на прямой линии — в материале “Ъ”.