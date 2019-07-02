Путин поручил создать механизм по сдерживанию цен на авиакеросин и битум

Президент России Владимир Путин по итогам прямой линии поручил правительству создать механизм, который позволит сдерживать цены на авиакеросин и битум. Предложения должны быть представлены к 1 августа.

Как отмечается, этот механизм должен способствовать тому, чтобы рост цен на авиакеросин и битум был в пределах инфляции.

Напомним, что в ходе прямой линии поднимался вопрос о повышении цен на топливо. Тогда Владимир Путин заявил, что в 2018 году цены на авиатопливо выросли более чем на 30%, а стоимость билетов на самолеты — на 9,5%. По его словам, такой ситуации не было никогда. Глава государства отметил, что при расчете обратного акциза на нефть с демпфирующей компонентой нужно учитывать производство авиакеросина и битума. Он обратился к правительству и потребовал исправить ситуацию.

Подробнее — в материале “Ъ” «Дело пахнет президентом».