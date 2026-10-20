Путин призвал контролировать финансирование спортивных федераций

Президент России Владимир Путин заявил, что в деятельности Российского спортивного фонда не должно быть много бюрократизма. По его словам, деньги следует направлять на поддержку спорта, а не на «аппарат с машинами». Так глава государства отреагировал на доклад министра спорта Михаила Дегтярева о работе фонда.