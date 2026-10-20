Путин призвал контролировать финансирование спортивных федераций
Президент России Владимир Путин заявил, что в деятельности Российского спортивного фонда не должно быть много бюрократизма. По его словам, деньги следует направлять на поддержку спорта, а не на «аппарат с машинами». Так глава государства отреагировал на доклад министра спорта Михаила Дегтярева о работе фонда.
«Это все правильно, надо контролировать, регулировать весь этот процесс, но не должно быть перезабюрокраченности... Я вас прошу на это обратить внимание»,— сказал президент на встрече с главой Минспорта.
Владимир Путин призвал избегать ситуаций, при которых спортивные федерации «вообще без денег сидят». Михаил Дегтярев, в свою очередь, напомнил, что раньше Минспорта не могло влиять на направление средств, поэтому фонд запустил конкурсную модель. Теперь, уточнил министр, деньги распределяются после комплексной, экспертной и обезличенной оценки заявок.