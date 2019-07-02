Ростуризм прокомментировал приостановку полетов в Чехию

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин сообщил “Ъ”, что ведомство находится в постоянном контакте с Росавиацией и властями Чехии. Ранее сегодня, 2 июля, Чехия аннулировала разрешения на выполнение рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» в Прагу. Минтранс РФ обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении.

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По словам господина Горина, летом невысокий сезон для организованного туризма: большинство путешественников отправляются в Чехию осенью, зимой и весной. Как уточнил советник главы Ростуризма, туроператоры сейчас оперативно возвращают средства за билеты на отмененные рейсы или предлагают перебронировать их на рейсы других перевозчиков.

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По мнению собеседника “Ъ” на туристическом рынке, проблема разрешится в течение нескольких часов. «Сейчас одна из гипотез сводится к тому, что у "Чешских авиалиний" возникли сложности с получением разрешения на полеты в Сеул через Транссиб, но, по моему мнению, речь идет скорее о паритетности: "Аэрофлот" выполняет шесть рейсов в Чехию в день, а "Чешские авиалинии" в Москву — два»,— пояснил он.

Напомним, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» — единственные российские авиакомпании, выполняющие прямые рейсы в столицу Чехии. Чартерных рейсов из России в Чехию нет.

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«Аэрофлот» сегодня, 2 июля, отменил рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. «Уральские авиалинии» отменили сегодняшние рейсы У6-701 Екатеринбург—Прага и У6-751 Жуковский—Прага. Позднее перевозчик возобновил полеты из Екатеринбурга.

«Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары (DP847).